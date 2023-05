Burkina Faso/Cameroun: CAN-U17/ Algérie 2023 - Cameroun # Burkina Faso (1-2)

Le Burkina Faso est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football catégorie cadette. Les Etalons ont arraché leur ticket qualificatif, le dimanche 7 mai 2023, devant le Cameroun, tenant du titre, sur le score de 2 buts à 1.

Les Etalons cadets ont dompté les Lionceaux du Cameroun, le dimanche 7 mai 2023, au stade du 19 Mai 1956 d'Annaba. Les poulains de Brahima Traoré ont battu le champion en titre pour s'octroyer le ticket qualificatif des quarts de finale. 2 buts à 1 à été le score qui a sanctionné ce deuxième match de l'équipe burkinabè dans cette poule de trois. Les Etalons ont été menés au score avant de remporter la partie. En Effet, le Cameroun a ouvert le score à la 62e mn par Dorinel Yondjo. Souleymane Alio a d'abord rétabli la parité pour le Burkina à la 75e mn avec un subtil ballon piqué au-dessus du gardien camerounais, Junior Abou, avant d'inscrire le but victorieux 3 mn plus tard en plaçant le cuir entre les jambes du portier. La configuration des buts illustre bien la physionomie de ce match. Le Burkina Faso a subi dans le jeu avant de se ressaisir. Les deux équipes sont rentrées dans le vif du sujet, les 10 premières minutes.

Dès la 4e mn sur un contre favorable conduit par Chabane Camara, Apollinaire Bougama avait une balle de but, mais , court sur le centre de son capitaine dans la surface de réparation. Cependant, après cette occasion manquée, ils ont laissé le contrôle du jeu à leurs adversaires qui ont été plus menaçants durant la première période de jeu. Les Lionceaux ont contenu les Etalons en haut tout en enchainant les assauts. Le gardien de but Isidore Traoré est constamment sollicité. Très vigilant, le dernier rempart burkinabè a sorti le grand jeu par moment pour garder sa cage inviolée durant cette première partie. Le sélectionneur Brahima Traoré s'est vu obligé d'opérer un changement dès la 20emn. De retour des vestiaires, les Etalons cadets vont s'offrir encore la première occasion de cette partie. Chabane Camara sur une action de but va gaspiller l'occasion avec un centre-tir non cadré.

Le Cameroun de nouveau reprend la possession du ballon et bousculent les Etalons cadets. Leur pressing finit par payer avec l'ouverture du score. Brahima Traoré injecte de nouveau du sang neuf. L'équipe burkinabè se réveille et parvient en trois minutes à renverser la situation. Dos au mur, l'encadrement technique camerounais va procéder aussi à des remplacements. Seulement, les garçons de Brahima Traoré vont faire un bloc bas et procéder par des contres jusqu'au coup de sifflet final.

Le Burkina Faso avec les 3 points de la victoire finit deuxième du groupe C derrière le Mali (6 points), déjà qualifié et affrontera les Golden Eagles du Nigeria en quart de finale le jeudi 11 mai au stade Nelson Mandela de Baraki à Alger à 19h00 TU. De son côté le Cameroun avec deux défaites et zéro point au compteur, rentre à la maison.

La victoire du Burkina profite à l'Afrique du Sud dans le groupe B qui accompagne le Congo parmi les meilleurs 3e. Les Bafana Bafana affronteront le Sénégal en quart de finale, le mercredi 10 mai prochain. Le Maroc sera aux prises avec le pays hôte l'Algérie le même jour. Et le Mali rencontre le Congo le jeudi 11 mai.