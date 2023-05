Cameroun: Insécurité - Ghislaine Ngo Nloga agressée à l'arme blanche à Yaoundé

La présidente fondatrice de l'Association pour la Dignité de la femme (ADF), a été agressée samedi dernier par des inconnus alors qu'elle se rendait chez elle au quartier Minkan dans le 4ème arrondissement.

L'insécurité est de plus en plus grandissante à Yaoundé. Après une série de crimes atroces, de vols de véhicules, d'agressions et d'enlèvements, cambriolages et toute autre sorte de délit, la capitale camerounaise continue d'enregistrer de nouveaux cas qui inquiètent les populations.

En effet, samedi 6 mai dernier, aux alentours de 19h, alors qu'elle revenait d'une rencontre avec des partenaires, Ghislaine Ngo Nloga, 35 ans , présidente fondatrice de l 'Association pour la Dignité de la Femme (ADF ) et par ailleurs chef d'entreprise, a été agressée à l'arme blanche par deux individus à proximité immédiate de son domicile au quartier Minkan dans le 4ème arrondissement.

Jointe au téléphone par le reporter du Messager, celle qui est connue sous le nom de « Matou Motivatrice » dans les réseaux sociaux raconte avec une voix terne la scène : « Après une séance de travail avec de nouveaux partenaires qui comptent m'appuyer dans mon combat quotidien de lutte contre les violences faites aux femmes, j'ai pris le chemin de mon domicile au quartier Minkan ».

« J'ai trouvé deux personnes couchées en pleine route pas loin de chez moi, poursuit-elle, et j'ai pensé qu'ils avaient été victimes d'un accident. Je suis sortie de mon véhicule pour voir si je pouvais leur apporter mon aide, c'est ains i que les deux hommes se relèvent et sautent sur moi ».

Elle éclate en sanglot

Quelques instants de silence au téléphone, « Matou Motivatrice » éclate en sanglot. « L'un tenait un couteau de cuisine et m'a menacé de s'en servir si j'alertais le voisinage par des cris. Ils se sont mis à me rouer de coups en me disant que c'est la première étape de ce que je vais bientôt subir. À un moment j 'ai pensé qu' il allait me tuer et prendre mon véhicule, mais curieusement, ils ne m'ont rien pris comme argent ou objets de valeur », raconte Ghislaine Ngo Nloga.

Les suspects ont pris la fuite à bord d'une moto, selon la patronne de l'ADF, et les raisons de cette agression restent pour le moment encore indéterminées . Des scènes comme celles-ci, on en compte de plus en plus dans la ville de Yaoundé. À la question de savoir si elle se reconnaissait des ennemis, son discours est clair.

« Je ne crois pas avoir des ennemis en ma connaissance. Mon activité consiste à apporter du sourire à ceux qui sont en difficulté. Et jusqu'ici, je n'ai jamais été inquiétée dans le cadre de mon association ou de mes affaires », affirme-t-elle. Elle annonce qu'une plainte sera portée contre inconnu dès ce lundi pour qu'une enquête soit ouverte.

Et cette agression de la présidente de l 'ADF intervient dans un contexte déjà tendu au Cameroun, où les assassinats et les violences sont de plus en plus fréquents. Rappelons que le 7 mars dernier , l 'Association pour la Dignité de la Femme a procédé à une remise des dons aux femmes incarcérées à la prison centrale de Kondengui.

Un mois avant, elle organisait à Yaoundé un séminaire à l'intention des femmes sur le thème : « Le pouvoir de la femme dans l'entreprenariat ». Cette énième agression relance le débat sur la question de l'insécurité à Yaoundé.