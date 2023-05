Congo-Kinshasa: Banque Mondiale - Un protocole d'accord signé entre les délégués du PURUK et de l'OVD

Il aura fallu plusieurs tractations pour aboutir à la convention trouvée entre l'Unité de gestion du Projet d'Urgence et de Résilience Urbaine de Kananga (PURUK) et l'Office des Voiries et Drainage (OVD). En effet, depuis le samedi 6 mai 2023, un protocole d'accord a été signé entre ces deux services d'utilité publique représentés respectivement par son Coordonnateur, Monsieur Jules Kidinda, et son Directeur Général adjoint, Venant Burume.

Cette cérémonie donne officiellement le "go" à l'exécution de la campagne antiérosive engagée par le Ministre d'Etat en charge de l'Urbanisme et Habitat, Pius Muabilu.

Tout récemment, d'ailleurs, ce membre du Gouvernement Sama Lukonde 2 indiquait que le Projet d'Urgence et de Résilience Urbaine de Kananga (PURUK) vient répondre aux préoccupations majeures liées à la crise environnementale et écologique qui secoue la ville de Kananga menacée par plus de 200 têtes d'érosions à ce jour. A lui de souligner que son exécution permettrait de lutter contre plusieurs ravins aux allures inquiétantes dans cette ville.

Dans les clauses, apprend-on, « l'OVD va intervenir sur trois sites les plus aigus qui menacent de détruire les habitations et les infrastructures essentielles qui approvisionnement la ville de Kananga. Les travaux vont durer 7 mois ».