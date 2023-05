Afrique: Basketball¼ finale de la bal - Alkaly Ndour, capitaine As douanes - « Jouer contre le Beira est plus facile »

Deuxième derrière le Stade Malien lors de la Conférence Sahara disputée à Dakar, l'AS Douanes va affronter en quarts de finale de la Final 8 de la BAL 2023, les Mozambicains du CFV Beira qui ont terminé à la troisième place de la Conférence Nil. Le capitaine de l'As Douanes Alkaly Ndour affirme que l'adversaire n'est pas un inconnu.

« Tout le monde a suivi le tournoi dans l'autre poule. Ils ont un jeu très tactique et discipliné. Ils ont un meneur qui organise le jeu et qui fait presque tout le boulot. Donc, on les attend avec respect et nous espérons gagner contre eux », a-t-il réagi au micro de la RFM. Il ajoute que la formation où évolue le Sénégalais Makhar Guèye est prenable. « On ne pouvait pas avoir mieux. Jouer contre le Beira est plus facile et prenable. C'est mieux que jouer contre le Petro de Luandaoou Al Ahly. Je crois que nos chances se sont multipliées pour aller gagner les quarts de finale et se qualifier pour la Final 4 ».

Les Gabelous qui sont à leur seconde participation après la première édition en 2021, se sont renforcés au cours du tournoi disputé à Dakar Arena avec Babacar Sané, Adama Diakité. Pour les autres rencontres, les duels opposeront Al Ahly au Rwanda Energy Group, le Stade Malien à Cape Town Tigers et Petro de Luanda à Abidjan Basket Club. En cas de victoire contre CFV Beira, l'AS Douanes va croiser en demi-finale le vainqueur du match entre le Petro Luanda vs Abidjan Basket Club. Prévue du 20 au 27 mai à Kigali, Rwanda, cette ultime phase ouvre la succession des Tunisiens de l'US Monastir, éliminée, pour cette troisième édition.