Madagascar: Mise en place d'outils de gestion des risques agricoles pour protéger la chaîne de valeur agricole

L'agriculture joue un rôle prépondérant dans la société et l'économie malgaches, avec 70,3% des terres et 64% des emplois occupés par le secteur. Cependant, il est en proie à de nombreux risques notamment environnementaux, commerciaux et sécuritaire.

« La diversité bioclimatique du pays en raison à la fois de sa position géographique et de sa géomorphologie variée est particulièrement forte avec des variations importantes au niveau de la pluviométrie et d'autres facteurs climatiques y compris la température. La fréquence d'événements climatiques extrêmes, bien plus importante que pour la plupart des pays en développement tels que les cyclones, la sècheresse, les inondations et les vents de sable pèse sur l'agriculture. A cela s'ajoutent les invasions acridiennes, les chenilles légionnaires et la variation des prix » a déclaré Joseph Rostand Olinga Biwole, Directeur pays du Fonds international pour le développement agricole (FIDA).

Face à ces défis, la filière agricole malgache et les ménages ont développé de nombreuses stratégies de résilience par une forte diversification de leur culture et de leurs activités qui permet de réduire l'impact des chocs. Cependant la répétition des aléas environnementaux et les conditions de commercialisation renforcées par les crises socio-politiques et les risques sécuritaires maintiennent les ménages et les chaînes de valeur dans une situation précaire qui réduit les capacités de réussite de leur investissement. Il est donc essentiel de développer des outils de gestion des principaux risques agricoles pour permettre à tous ceux qui interviennent dans la chaîne de valeur, des agriculteurs aux commerçants en passant par les transformateurs et les agroindustriels de créer de la valeur ajoutée.

Dans cette optique, le gouvernement malgache a approuvé le processus Plateforme de gestion des risques agricoles (PARM) depuis avril 2022. « Il s'agit d'une initiative des pays du G20 pour aider les pays en développement pour mieux gérer les risques agricoles » affirme le représentant de la PARM Jean Claude Bidogeza. Avec l'appui du FIDA, une évaluation des risques agricoles pour les filières arachide et maïs a été élaborée. Elles sont en effet exposées aux risques agricoles, alors que leur place dans l'agriculture malgache est importante d'autant plus qu'elles revêtent un caractère prioritaire dans la politique nationale agricole et dans les programmes mis en oeuvre par l'Etat et ses partenaires techniques et financiers.

En outre, un atelier de partage de connaissances et d'apprentissages sur les risques agricoles avec toutes les parties prenantes a été organisé le 4 mai pour sensibiliser les acteurs nationaux et internationaux sur la problématique de ces risques au niveau des chaînes de valeur et de susciter l'engagement de tous au process PARM dans le pays. L'événement a vu la participation des différents représentants des ministères, des représentants des organisations internationales partenaires, des enseignants-chercheurs et de la société civile dont les organisations paysannes.

L'atelier a également été une occasion pour collecter les contributions et l'expertise locale pour enrichir le contenu de l'étude d'évaluation des risques. Enfin, les expériences et les initiatives sur la gestion des risques agricoles seront partagées avec les priorités.

Le dialogue avec le gouvernement et les partenaires techniques et financiers permettra d'identifier les priorités clés pour la gestion des risques agricoles afin d'ouvrir la voie aux prochaines étapes su processus PARM, notamment l'identification des outils de gestions de risques agricoles en réponse aux risques prioritaires identifiés et le soutien à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'un programme d'investissement dans la gestion des risques agricoles identifiés dans les filières sélectionnées.