Madagascar: La prime des Barea devient une affaire d'Etat

Les Barea, troisième de la CHAN 2023, ont décroché la médaille de bronze et une enveloppe de 500 000 $. Cette somme a été versée à la FMF, mais sa répartition est contestée. L'équipe demande plus de 50% de la somme pour récompenser les joueurs et le staff (24 joueurs et 10 membres du staff).

Le président de la République, Andry Rajoelina, a apporté son soutien aux Barea et a demandé au ministre de la Jeunesse et des Sports de s'impliquer dans la résolution de ce dossier, écrit Midi-Madagascar.

Sous la pression des joueurs des Barea A et A' et suite aux interpellations de diverses parties concernant la répartition de la « Prize-Money » de l'équipe nationale lors du dernier Championnat d'Afrique des Nations (CHAN), la Fédération malgache de football a fait marche arrière. Au départ, la FMF a accordé 30% de la somme aux joueurs et 70% aux autres entités.

Les joueurs n'étaient pas d'accord avec cette répartition et ont commencé à alerter sur les réseaux sociaux. Leur appel a été rapidement soutenu par leurs aînés des Barea A à l'image de l'ancien capitaine, Faneva Ima, Voavy Paulin et Pascal Razakanantenaina. Vendredi, sur les 34 joueurs et membres du staff technique, seuls 5 avaient reçu leur part s'élevant à 25 millions d'ariary.

Hier lundi, une réunion d'urgence a été organisée dans les locaux de la FMF, dirigée par le président par intérim, Victorien Andrianony, en réponse à la controverse entourant la question de la « Prize-Money ». Finalement, la FMF a décidé d'augmenter la part des joueurs et du staff technique, passant de 30% à 50% des 500 000 dollars, soit un montant de 250 000 dollars, renseigne Midi-madagasikara.

En faisant le calcul, chaque joueur et membre du staff devrait recevoir environ la somme de 31 millions d'ariary, soit une augmentation de 6 millions d'ariary. 20% sont attribués aux autres entités (10% pour les clubs, 5% respectivement pour les ligues et la « Pro-League ») et les 30% reviennent à la FMF.

Dimanche, au Palais d'Iavoloha, les joueurs ont sollicité le soutien du Chef de l'Etat, Andry Rajoelina, qui a ensuite demandé l'intervention du ministre de la Jeunesse et des Sports, Haja Resampa, auprès de la FMF.

Alfred Randriamanampisoa, premier vice-président de la FMF, a insisté sur le fait que le Comité exécutif se réunira pour trancher sur cette affaire car la répartition avait été décidée par le président Victorien et la SG, Ranja Mahatovo sans consulter les autres membres du comité exécutif.