Afrique: Le Maroc et Cabo-Verde animés d'une volonté commune de contribuer à la préservation de la paix et la stabilité en Afrique (Communiqué conjoint)

communiqué de presse

Rabat — Le Royaume du Maroc et la République du Cabo Verde ont affirmé, mardi à Rabat, qu'ils partagent une volonté commune de contribuer à la préservation de la paix et la stabilité dans le continent africain.

Dans un communiqué conjoint rendu public à l'issue de la deuxième session de la Grande Commission Mixte de coopération du Royaume du Maroc et de la République du Cabo Verde, présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et le ministre cabo-verdien des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration régionale, Rui Alberto de Figueiredo Soares, les deux parties ont relevé, avec satisfaction, leur convergence de vues sur les différentes questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Les deux ministres ont aussi réitéré leur détermination à participer aux efforts de règlement des différends en Afrique et ont exalté les efforts constants déployés par le Maroc, sous la conduite sage et éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et ceux de Son Frère Son Excellence José Maria Pereira Neves, Président de la République du Cabo Verde et de Son Excellence José Ulisses Correia e Silva, Premier Ministre du Cabo Verde en faveur du développement du Continent.

Les deux parties ont réaffirmé l'engagement de leurs Chefs d'Etats et de Gouvernements à travailler ensemble pour la recherche d'une paix durable et d'un développement économique dans le continent africain, notamment dans le contexte de la mise en oeuvre de la Zone de Libre Echange Continentale Africaine (ZLECAF), souligne le communiqué conjoint.

M. Bourita a également réaffirmé le soutien et la disponibilité du Maroc à contribuer au renforcement de l'intégration du Cabo Verde dans la CEDEAO, tenant compte de ses spécificités en tant que Petit Etat Insulaire en Développement (PEID).

Par ailleurs, la partie marocaine a réitéré les remerciements et la gratitude du gouvernement du Royaume du Maroc pour l'appui inconditionnel que la République du Cabo Verde a toujours apporté au Maroc, comme en témoigne ses prises de position dans les différentes instances régionales et internationales.

A cet effet, les deux parties ont convenu d'appuyer, de manière concertée et mutuelle, les candidatures marocaines et cabo-verdiennes au niveau de ces instances.

A l'issue de cette deuxième session de la Commission Mixte de Coopération Maroc-Cabo Verde, les deux parties se sont réjouies des résultats de cette importante réunion qui a permis l'examen et l'identification de divers projets et actions de coopération à réaliser conjointement, précise le communiqué conjoint.