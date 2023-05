Maroc: Le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni réaffirment leur volonté commune de renforcer le partenariat stratégique

Rabat — Le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer davantage leur partenariat stratégique.

Dans une déclaration conjointe rendue publique à l'issue de la 4ème session du Dialogue Stratégique Maroc-Royaume-Uni, tenue mardi à Rabat, sous la co-présidence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et le ministre d'Etat du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, de l'Asie du Sud et des Nations Unies du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, Lord Ahmad de Wimbledon, les deux parties se sont félicitées de l'excellente relation entre le Maroc et le Royaume-Uni, et ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer davantage leur Partenariat Stratégique.

Le Dialogue Stratégique entre le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni s'articule autour de quatre piliers à savoir le pilier politique et diplomatique, le pilier économique, le pilier sécuritaire et le pilier culture et éducation.

Cette session a permis de marquer la satisfaction des deux pays des avancées réalisées dans les différents piliers du Dialogue Stratégique et se sont mis d'accord sur des feuilles de routes pour ces piliers, lit-on dans la déclaration conjointe.

Au niveau politique et diplomatique, les deux ministres ont eu des échanges constructifs et fructueux qui reflètent cette nouvelle phase et de nouvelles perspectives dans les relations entre le Royaume du Maroc et le Royaume Uni basées sur le respect mutuel et la confiance réciproque, précise-t-on.

Ils ont ainsi affirmé leur volonté d'approfondir leur dialogue et leur coopération sur les questions bilatérales, régionales et internationales d'intérêt commun et les principaux défis stratégiques.

Le Royaume-Uni considère le Maroc comme un partenaire régional et international crédible et écouté qui joue un rôle incontournable et comme un relais déterminant pour la stabilité, la paix et le développement dans la région à l'échelle de la Méditerranée de l'espace sahélo-saharien et de l'Afrique de l'Ouest.

S'agissant de la Libye, le Maroc et le Royaume-Uni ont réaffirmé leur volonté d'oeuvrer ensemble à une solution politique durable inclusive, sur la base de l'accord politique libyen de 2015 à Skhirat, et sous l'égide des Nations-Unies.

Les deux pays ont réaffirmé leur fort attachement à la souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale de la Libye.

Concernant la région du Sahel, le Maroc et le Royaume-Uni ont exprimé leur préoccupation concernant les menaces sécuritaires dans la région. Ils considèrent que la lutte contre l'extrémisme violent et le radicalisme au Sahel nécessite, à côté de la dimension sécuritaire, le renforcement des actions tangibles de développement économique, humain culturel et institutionnel.

Au niveau économique, les deux ministres se sont félicités de l'ambitieux programme commun en matière de commerce et d'investissement convenu lors du 2éme Conseil d'Association Maroc-Royaume-Uni, tenu à Rabat en février 2023, qui s'appuie sur l'Accord d'Association post Brexit Maroc- Royaume-Uni, signé en octobre 2019 et entré en vigueur en janvier 2021, dont l'objectif vise l'établissement d'une Zone de Libre-échange entre les deux pays.

MM. Bourita et Lord Ahmad de Wimbledon ont noté, dans ce sens, que les échanges commerciaux ont augmenté de manière significative et affirmé le succès du partenariat commercial entre les deux pays.

Ils ont souligné, à cet égard, le grand potentiel pour étendre les relations à d'autres secteurs, étant donné les avantages comparatifs dont jouissent les deux pays.

Par ailleurs, le gouvernement britannique a salué les réformes économiques et sociales entreprises par le Maroc ces dernières années, qui ont permis de créer un environnement favorable aux investissements et de renforcer la croissance économique.

Les deux parties ont convenu de travailler ensemble pour stimuler les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays, ainsi que pour renforcer leur coopération dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et de la technologie.

Le Royaume-Uni a salué, de même, le leadership du Maroc en matière d'énergie renouvelable. A cet effet, les deux pays encouragent une coopération entre les parties concernées par ce secteur stratégique.

Au niveau sécuritaire, les deux ministres se sont félicités de la volonté partagée et de l'engagement commun à approfondir la coopération dans le domaine sécuritaire, en vue de faire face aux menaces sécuritaires mondiales, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, le crime organisé, l'aviation, la sécurité maritime et frontalière et la cyber sécurité, ainsi qu'en matière de retour et de réhabilitation des combattants terroristes étrangers.

Le Royaume Uni a salué le leadership et l'engagement du Royaume du Maroc en faveur de la paix et la sécurité régionale, notamment à travers sa co-présidence du Forum Global de Lutte contre le Terrorisme (GCTF), ainsi que du « Africa Focus Group (AFFG) » relevant de la Coalition Globale anti-Daesh.

La question de la « cyber sécurité » a été rajoutée à l'agenda du Groupe de Travail sur la sécurité, en tant que priorité qui reflète l'excellence de la coopération technique.

Au niveau culturel, les deux ministres ont confirmé leur engagement à capitaliser sur l'enthousiasme et l'intérêt croissants pour le renforcement de la coopération bilatérale en matière d'éducation.

Ils se sont félicités de l'ouverture de quatre écoles britanniques reconnues au Maroc dans le cadre du « British Schools Agreement », ainsi que la prochaine ouverture officielle d'un campus à Casablanca accueillant deux facultés de commerce et d'ingénierie qui proposeront des programmes accrédités par l'université de Coventry.

MM.Bourita et Lord Ahmad de Wimbledon ont convenu de travailler ensemble pour renforcer leur coopération culturelle, éducative et scientifique, notamment en encourageant les échanges d'étudiants et de chercheurs, en soutenant les programmes d'éducation et de formation, ainsi qu'en favorisant la promotion de la langue et de la culture des deux pays.