Ile Maurice: Logements sociaux - Dabidin nommé COO à la NSLD, son prédécesseur rétrogradé

Jusqu'ici, aucun logement social n'est sorti de terre, mais la New Social Living Development Ltd (NSLD), compagnie chargée de construire ces maisons, continue à changer d'équipe. C'est ainsi qu'Om Kumar Dabidin, ancien Secretary for Home Affairs, a été nommé Chief Operations Officer (COO). Celui qui occupait ce poste, Vijay Naraidoo, n'est, désormais, que Public Relations Officer (PRO), à temps partiel.

Om Kumar Dabidin, rappelons-le, avait été interpellé dans l'affaire MedPoint, alors qu'il était chef de cabinet au ministère de la Santé, dont la ministre était Maya Hanoomanjee.

Ce fonctionnaire avait été suspendu de ses fonctions, avant qu'il ne soit innocenté par la commission anti-corruption. Il a, par la suite, été promu avant d'occuper cet important poste de Secretary for Home Affairs jusqu'à la fin de l'année dernière, quand il a pris sa retraite. Mais quatre mois après, il a été casé à la NSLD.

Osman Mahomed, qui suit de près la situation du dossier logement social, dit détenir des informations depuis la mi-avril sur cette nomination. Lui qui avait qualifié le projet de construction de logements de faillite lors d'une question qu'il avait adressée au ministre du Logement, le 25 avril, trouve maintenant que les petits copains sont toujours casés à cette compagnie.

«Sinon, comment expliquez-vous une telle Musical Chair ? Naraidoo a été licencié comme COO pour faire de la place à Dabidin. Et trois semaines plus tard, Naraidoo devient PRO.» Et la bonne gouvernance et les compétences, qu'en fait-on ?

«Pour le poste de COO, le candidat idéal, c'est quelqu'un qui possède un bagage technique et administratif, mais voilà qu'on a décidé de nommer un ancien haut fonctionnaire et je me demande s'il a des compétences dans le domaine de la construction et du logement ?» En ce qui concerne le recrutement de Vijay Naraidoo comme PRO, il semblerait qu'on ait tout fait pour caser un petit copain, nous dit le député.

Le député du Parti travailliste revient à la charge avec une question parlementaire adressée à Steven Obeegadoo aujourd'hui au Parlement. Il veut savoir si la NSLD envisage d'effectuer des paiements en avance à hauteur de 25 % aux 14 compagnies choisies pour la construction de ces maisons.

«Je veux une réponse claire et nette du ministre Obeegadoo et j'espère qu'il ne va pas zwé sové sur cette proposition dangereuse et scandaleuse qui engagerait quelque Rs 5,4 milliards de roupies.»

Depuis l'annonce de ce projet, Osman Mahomed avait émis des critiques. Il dit ne pas comprendre pourquoi la National Housing Development Company, qui a fait ses preuves dans le passé, n'a pas été appelée à construire ces unités de logements sociaux, dont le nombre initial de 12 000 a été revu à 8 000 pour le moment.

Osman Mahomed a constamment maintenu au Parlement et en dehors que la NSLD a gaspillé une somme d'environ un demi-milliard de roupies avec les contrats des consultants onéreux annulés avant même que les premiers coups de pioche ne soient donnés.