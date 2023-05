Afrique de l'Est: Nazneen Suffee - «Un réseau international de corruption opère à Maurice»

interview

Pour quelle raison vous vous engagez avec Linion Pep Morisien (LPM) au lieu d'un parti traditionnel ?

Je suis la politique en tant qu'observatrice et activiste depuis un bout de temps. Je m'intéresse aussi aux activités internationales. Il y a certaines similitudes entre Maurice et certains pays où règne l'autocratie.

L'autrocratisation est dangereuse, comme c'est écrit dans le livre The World According to China. Seul un petit groupe en profitera. Il y a des arrestations arbitraires à Maurice avec un abus des charges provisoires. Nous avons un gouvernement qui a fragilisé la Banque de Maurice.

Après la publication du rapport de Moody's qui a baissé la note de Maurice, le ministère des Finances et la direction de la Banque de Maurice ont émis un communiqué pour faire croire que la position de Maurice est stable alors que Moody's nous avait dégradés. C'était une pure propagande et de la manipulation d'opinion.

Il en est de même après le verdict du Tribunal du droit de la mer. Le Premier ministre est venu à la télévision pour dire que son gouvernement a fait un grand coup devant ce tribunal, qui, en vérité, ne s'est pas prononcé sur cette affaire. Il s'est plutôt penché sur la zone économique exclusive de cette région.

De plus, j'ai eu l'occasion de suivre l'affaire Kistnen en cour. Malgré les preuves apportées par la veuve, Simla Kistnen, il n'y a jusqu'ici aucune poursuite, pire, la défense a trouvé le moyen de contester des éléments présentés en cour.

Ce sont des éléments qui vous ont poussée vers le LPM ?

J'ai lu How to Rig an Election. Nous avons vu des éléments troublants lors du recount dans la circonscription Stanley-Rose-Hill. Nous avons retrouvé des bulletins d'une circonscription dans un lot des bulletins pour une autre circonscription. Il y a eu l'utilisation d'une règle controversée en 2019. Ce n'est que quelques exemples.

Des éléments qui sont évoqués dans ce livre ont commencé à surgir à Maurice. Au LPM, je découvre des personnes motivées qui veulent réunir et rassembler afin de lutter pour que nous ayons un meilleur gouvernement et un meilleur système.

Pourquoi pas rejoindre le PTr, le PMSD ou le MMM ?

Je prenais part aux différentes manifestations. Lors de la grande marche après le naufrage du MV Wakashio, j'étais ravie de voir le regroupement des partis traditionnels dans les rues de Port-Louis.

Je me disais qu'enfin le régime en place allait partir et qu'ils allient faire le nécessaire pour cela. Cependant, rien n'est arrivé. Entre-temps, il y a eu d'autres scandales. L'argent de la Banque de Maurice a été transféré à la Mauritius Investment Corporation Ltd et il est dépensé sans aucun contrôle, sans parler de la State Bank of Mauritius, qui a effacé les dettes pharaoniques d'un étranger.

Il y a eu des exemples dans le monde où toute l'économie d'un pays a été fragilisée avec des répercussions internationales juste à cause des malversations ou des mauvaises gestions de l'argent d'une grosse banque ou celui de la banque centrale.

Le LPM n'est pas si différent des autres partis, avec d'anciens politiciens dans un nouvel emballage avec les Valayden, Barbier, Bunwaree et dernièrement Bodha...

Tout dépend de votre interprétation. Un réseau de corruption opère à Maurice. On peut même dire que c'est un réseau avec des ramifications internationales car nous entendons dire que certaines personnes impliquées dans des affaires de drogue ont pu voyager à maintes reprises. Vous pensez qu'une équipe de jeunes uniquement et sans expérience peut apporter les changements et combattre les fléaux qui rongent le pays ?

Ils ne connaissent pas les rouages et ils ne connaissent pas le terrain. S'il n'y a que des jeunes, ils vont agir comme des jeunes caïmans qui ne s'intéressent qu'à l'argent. Regardons ce qui se passe autour de nous. Il y a des allégations de corruption sur des jeunes ou de nouveaux politiciens de ce gouvernement. S'il faut compter sur des jeunes sans stratégie, nous n'allons jamais réussir.

Il nous faut des anciens pour élaborer un plan. Je n'aime pas parler de dinosaures. D'ailleurs, ce n'est qu'un passage générationnel au LPM. Nous avons un programme avec de nouveaux textes de loi pour qu'il y ait plus de responsabilités et de transparence au sein d'un gouvernement. Donc, tous nos membres doivent respecter ces lois que nous comptons apporter au Parlement.

Personnellement, que comptez-vous apporter pour un changement ?

Nous travaillons en équipe. Il y a un livre qui fait état des méthodes utilisées par le gouvernement pour bloquer le peuple qui se mobilise contre lui. Le titre est Blocking Public Participation: The Use of Strategic Litigation to Silence Political Expression. Nous voyons bien ce qui se passe en ce moment. Ce sont des méthodes citées dans le livre pour faire taire les critiques contre le gouvernement.

Je cotise une somme d'argent au LPM. Cet argent est utilisé notamment pour payer les cautions des personnes qui sont arrêtées arbitrairement. Je continuerai à contribuer pour les frais d'avocats qui défendent ceux qui sont persécutés. Mon but est également de contribuer à un éveil de conscience. Il y a un manque d'éducation sur le civisme et sur la politique à Maurice. Il faut songer à tout cela. C'est pour cette raison que je conseille des livres à lire. C'est très important.