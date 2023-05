Congo-Kinshasa: Sondage BERCI - 58% des Congolais interrogés soutiennent la mise en place du gouvernement Sama 2

Le sondage du Bureau d'études, de recherche et de consulting international (BERCI) a fait savoir, mardi 9 mai, que 58% des Congolais interrogés soutiennent la mise en place de la nouvelle équipe gouvernementale.

La directrice exécutrice de cette structure, Francisca Bomboko, a livré ces statistiques au cours d'un échange avec la presse, à Kinshasa.

Elle a indiqué que 62% des Congolais sont d'avis que le gouvernement Sama 2 sera en mesure de faire face aux défis politiques, économiques, sécuritaires et diplomatiques.

Pour la majorité des personnes interrogées, note ce rapport, les priorités de l'actuel gouvernement devraient être la sécurité dans l'Est du pays, la consolidation de la gratuité de l'enseignement de base et le développement de 145 territoires de la RDC.

« Globalement, les personnes interrogées soutiennent la mise en place du gouvernement Sama Lukonde avec 58%. Il y a 39% qui ne soutiennent pas, c'est une minorité et 4% qui ont préféré ne pas donner leurs opinions. On a posé cette question de manière très claire : Quelle est pour vous la priorité des priorités que ce nouveau gouvernement devait avoir. Une seule réponse était donnée. Pas deux, pas trois. Arrive en tête la sécurité dans l'est du pays avec 73% et arrive en deuxième position la consolidation de la gratuité de l'enseignement de base avec 71% enfin en troisième position le développement de 145 territoires avec 70% d'intention de vote. En cette année électorale, on voit toute une série de personnes arrivées et nous pensons que c'est à ce moment-là qu'il est important de donner le fil back de la population sur les événements en cours et de voir dans quelle mesure les décisions sont prises et dans quelle mesure cela peut aider à la prise des décisions au niveau de la politique congolaise », a laissé entendre Francisca Bomboko.

Selon le sondage BERCI, les visites au pays de certaines personnalités mondiales dont Pape François, les deux anciens présidents français, François Hollande et Nicols Sarkozy et l'actuel Emmanuel Macron a boosté la cote de popularité du chef de l'Etat Félix Tshisekedi.

« C'est pour la première fois depuis décembre 2021 que la courbe de bonnes opinions de Félix Tshisekedi dépasse celles de mauvaises », a noté la directive exécutive de BERCI.

Le rapport de cette structure présente les résultats de deux sondages réalisés au mois de mars dernier à travers le pays.