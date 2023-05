Congo-Kinshasa: Des commerçants du Kasaï-Central accusent la SNCC de bloquer leurs marchandises à Likasi

Certains commerçants du Kasaï-Central se plaignent du blocage, depuis des mois, de leurs marchandises dans les installations de la Société nationale des chemins de fer du Congo (SNCC) à Likasi (Haut-Katanga. Ils pointent du doigt cette entreprise de l'Etat, dénonçant "l'indifférence de la SNCC".

Ces commerçant disent tourner désormais leur regard vers le ministre des Transports pour décanter leur situation.

L'un d'eux, Joseph Kenga, affirme avoir payé les frais de ses marchandises à Likasi :

« Nous vous informons que nous avons payé nos marchandises de Likasi pour Kananga. Nous avons 400 tonnes des fretins et des poissons salés et cela fait huit mois à une année et demie que nos marchandises trainent encore à Likasi. Si on demande à la société de transport SNCC pourquoi nos marchandises trainent jusqu'à ce moment, elle ne répond rien. Ils n'ont rien à nous dire. Alors pour cela nous demandons au ministre de Transports de nous aider pour évacuer nos marchandises le plus vite possible parce que ça commence à détériorer ».

De son côté, la SNCC indique qu'elle fait face à de nombreuses difficultés dont le manque de locomotives et de wagons.