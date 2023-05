Guinée: Conférence elearning Africa - L'IA et l'innovation marquent un tournant dans l'éducation : une perspective africaine

L'innovation numérique et l'intelligence artificielle seront les principaux thèmes d'eLearning Africa, l'événement majeur consacré à l'éducation et aux technologies en Afrique, qui se tiendra au Sénégal, du 24 au 26 mai prochains. Selon les organisateurs de l'événement, l'accent mis sur l'innovation et l'IA marque un moment de transformation dans l'éducation africaine.

Rebecca Stromeyer, fondatrice et directrice d'eLearning Africa, a publié ce jour (mardi) sur le site dédié - www.elearning-africa-conference.com - le programme détaillé de la conférence qui comporte plusieurs ateliers, ainsi que des sessions ou séminaires sur des sujets liés à l'innovation et l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'éducation.

« L'accent mis sur l'innovation et l'IA est un signe fortement positif », indique Mme Stromeyer. « Il reflète la réalité sur le terrain. On a aujourd'hui le sentiment qu'un changement majeur et transformateur est en cours.

Il ne s'agit pas seulement de théorie. D'ailleurs, l'événement ne permet pas uniquement aux universitaires de présenter leurs idées. Cette année, justement, de nombreux praticiens démontrent la mise en oeuvre de nouvelles solutions à travers l'Afrique, lesquelles proposent une variété en matière d'améliorations et de possibilités.

« Le marché africain des technologies éducatives connaît une croissance très rapide. Les entreprises en voient le potentiel, alors que dirigeants politiques et responsables de planification savent que les avancées technologiques ont créé une possibilité historique d'assurer une croissance économique durable et permanente. Aussi, l'édition eLearning Africa de cette année fait-elle la part belle à l'innovation, à l'imagination et à la perspective africaine. C'est l'ère de nouvelles solutions, méthodes de résolution de problèmes. Il s'agit de repenser l'autonomisation des personnes et leur faciliter l'acquisition de compétences dont elles ont besoin ».

Le programme de la conférence prévoit des ateliers et sessions sur les thèmes suivants : « bonnes pratiques et usages éthiques de l'IA dans l'éducation » ; « autonomisation des enseignants grâce aux innovations numériques en Afrique subsaharienne et au-delà »; « rôle et compétences de l'enseignant dans le cadre d'une école en ligne » ; et « innovations dans l'évaluation et la certification des apprenants en milieu professionnel ».

Par ailleurs, il y sera présenté de jeunes entreprises passionnantes du secteur en plein essor des technologies éducatives. Parmi elles figurent deux entreprises sénégalaises, à savoir XaleyTech qui développe la robotique et la programmation informatique en vue d'enseigner le codage aux enfants, et e-repetiteur.sn, promotrice d'une plateforme qui propose aux élèves de collèges et lycées des révisions continues, des évaluations et des retours.

« Les entreprises africaines qui accèdent au marché de nos jours innovent beaucoup. Plusieurs d'entre elles exposeront leurs savoirs lors de la conférence et de l'exposition eLearning Africa », déclare Mme Stromeyer.

Depuis son lancement en 2005, la conférence eLearning Africa s'est tenue dans diverses capitales du continent. Ses organisateurs estiment que ces dernières années, elle a accueilli plus de 20 000 participants de plus de 100 pays et que plus de 4 000 orateurs se sont exprimés sur tous les aspects du développement des compétences. Cette année, la conférence bénéficie du soutien de 71 sponsors, partenaires et exposants. Accompagné d'une grande exposition de produits et services, l'événement comprendra 18 événements préalables, 4 plénières et 54 sessions, offrant ainsi une plateforme à plus de 200 orateurs.

eLearning Africa prévoit également la tenue de sa table ronde ministérielle annuelle. Les ministres de l'Éducation et des Technologies de l'information de plus d'une douzaine de pays africains participeront à cette rencontre, qui se tiendra à l'ouverture de la conférence.

eLearning Africa aura lieu du 24 au 26 mai, au Centre international de conférences Abou Diouf (CICAD) à Dakar.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter les organisateurs ou rendez-vous sur le site Internet www.elearning-africa.com

eLearning Africa - Berceau d'idées, d'innovations et de solutions durables pour l'éducation, la formation et le développement des compétences en Afrique depuis 2005

www.elearning-africa-conference.com

Secrétariat : ICWE GmbH, Leibnizstrasse 32, 10625 Berlin, Allemagne

Contact : Rebecca Stromeyer, info@elearning-africa.com, Tél. : +49 (0) 30 310 18 18-0

