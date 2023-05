Afrique de l'Est: La Commission des Droits de l'Homme des Seychelles enregistre 117 demandes en 2022

En 2022, le plus grand nombre de violations présumées des droits de l'homme enregistrées par la Commission des droits de l'homme des Seychelles (SHRC) contre une entité concernait le service des Police des Seychelles, selon le rapport annuel de la commission.

Au total, 10 plaintes enregistrées ont été enregistrées auprès de la commission contre la police. Sur un total de 117 enquêtes déposées l'année dernière, 18 contenaient des plaintes concernant d'éventuelles violations des droits de l'homme et ont été enregistrées pour faire l'objet d'une enquête.

La commission a enregistré une augmentation de 50 % du nombre total d'enquêtes enregistrées par rapport à 2021. Le plus grand nombre d'enquêtes concernait le droit au travail, suivi du droit à la propriété, du droit à la liberté et du droit à un procès équitable et public.

Le SHRC a présenté mardi son rapport annuel pour 2022 au président Wavel Ramkalawan à State House.

S'adressant à la presse après près de deux heures d'entretiens avec le président, le président du SHRC, le juge Bernardin Renaud, a déclaré qu'"aux Seychelles, il y a plus d'interaction entre les services de police et le public, suivi des services de l'immigration et des services de prison. En tant que tel, le ministère avec l'interaction la plus publique est celle des affaires intérieures.

Nous avons entamé une conversation et développé une façon de travailler avec le ministère de l'Intérieur et nous collaborons maintenant pour surmonter de telles situations afin qu'elles ne se reproduisent pas », a déclaré M. Renaud.

"Nous recevons des gens qui disent que la police les ont mal traités, un cas où des individus ont été renvoyés dans leur pays à leur arrivée aux Seychelles pour demander le statut de réfugié, il y a des prisonniers qui cherchent à faire valoir leur droit à être gracié, et parlent de l'état de la prison », poursuit M. Renaud.

Il a souligné que la commission avait pris sur elle l'année dernière et avait visité les postes de police à travers le pays pour voir personnellement l'état dans lequel les personnes sont détenues.

"Tout endroit qui détient une personne contre son gré devrait être à un niveau humain et respectable. Nous avons visité différents postes de police dans le pays, et nous ne voulons pas être perçus comme ciblant les postes de police.

Nous disons simplement que ces commissariats des années 1900 ne sont plus ce dont nous avons besoin aujourd'hui en 2023. Les personnes détenues ont besoin d'eau et d'air, et l'endroit doit être propre. L'hygiène dans ces lieux est d'une grande importance », a déclaré M. Renaud.

Evoquant les 117 enquêtes portées devant les commissaires en 2022, il a souligné que "certaines personnes sont venues nous voir après avoir cherché en vain des recours auprès d'autres institutions".

"Nous les avons analysés et avons donné des conseils et des informations. Sur les 117 cas, nous avons retenu une dizaine et les avons portés au gouvernement afin que nous puissions résoudre ces situations", a déclaré M. Renaud.

S'exprimant sur les priorités de la SHRC pour les années à venir, il a souligné qu'un programme appelé "Mécanique de la Constitution" a été élaboré, qui permettra à la presse, aux médias, aux départements, aux écoles et à d'autres institutions d'aborder la Constitution d'une autre manière et devenir plus conscients de leurs droits.