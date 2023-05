Cote d'Ivoire: Marathon des femmes de Côte d'Ivoire - La 4e édition réunit de hautes personnalités

Le Marathon des femmes de Côte d'Ivoire (Mafemci) après Cocody et Bouaké pour les éditions précédentes, c'est la commune d'Abobo qui a accueilli la 4e édition le 6 mai 2023, à la place Hamed Bakayoko sise à la mairie de la commune. Et ce, pour promouvoir la cohésion sociale et la santé. Un pari qui a tenu toutes ses promesses.

En effet, cette rencontre sportive dédiée aux femmes de Côte d'Ivoire a enregistré pour cette 4e édition plusieurs diplomates. Notamment, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Sem. Jean Christophe Belliard, celui du Maroc en Côte d'Ivpoire, Sem. Abdelmalek Kettani, le collectif des élus binationaux de France présidé par Mme Lydie Duchon (élu à Saint-cyr lecole), de la Belgique, de la Cedeao, et des personnalités politiques dont la ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia Camara.

Danitza Tonga, commissaire générale et promotrice du Marathon des femmes de Côte d'Ivoire, a rappelé les enjeux de ce grand événement qui est désormais une tradition. « Nous oeuvrons pour consolider la cohésion sociale et détecter le talent féminin. Le but est de permettre le bien-être de la femme, mais surtout la formation par l'autonomisation et le leadership à travers le sport et permettre aux femmes de demeurer en bonne santé », a-t-elle rappelé.

La particularité de cette édition, est la participation de trois pays, à savoir la France, la Belgique et l'athlète international Nawal Spendla du Maroc. Elle a saisi l'occasion pour donner un aperçu du chronogramme du Marathon des femmes dans le mois de juillet à Bruxelles et en Belgique.

La promotrice a surtout témoigné sa gratitude et sa reconnaissance à toutes ces personnalités et populations qui ont rehaussé de leur présence pour la réussite de ce moment important.

Kandia Camara, la marraine, a, pour sa part, remercié les organisateurs pour la belle initiative qui démontre la solidarité, le vivre-ensemble et donne la santé.

« Le sport est un facteur de cohésion, de brassage et de vivre-ensemble. Les femmes sont venues de partout dans le monde. Nous disons merci à Mme Tonga et à ses collaboratrices », s'est réjouie le maire d'Abobo.

Au terme de ce marathon, plusieurs femmes sont montées sur le podium. Il s'agit, entre autres, d'Alui N'dri Caroline classée première avec un temps de 48'04" suivie de Cissé Massaran 48'15" et Kouakou Ahou Edith 52'11".

Dons, handball, dogeball, prestations artistiques ont également meublé cette rencontre.