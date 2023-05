Afrique: Fouzi Lekjaa - La CAN U23 au Maroc, une preuve supplémentaire de la capacité du Royaume à organiser des événements sportifs de grande ampleur

La tenue de la Coupe d'Afrique des nations des moins de 23 ans (CAN U23) au Maroc est une preuve supplémentaire de la capacité du Royaume à organiser des événements sportifs de grande ampleur, a affirmé, vendredi à Salé, le président de la Fédération Royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa.

Dans une déclaration à la presse à l'issue du tirage au sort de la CAN U23, organisé au complexe Mohammed VI de football de Maâmora, M. Lekjaa a indiqué que la consécration de cette capacité sera l'organisation de la Coupe du monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal, ajoutant qu'il s'agira d'une autre occasion pour mettre en avant le savoir-faire du Royaume, sous la conduite éclairée de S.M le Roi Mohammed VI, et montrer au monde entier qu'il est capable d'organiser de telles compétitions dans les meilleures conditions.

L'équipe nationale A comprend actuellement sept joueurs U23 qui peuvent être rejoints par d'autres éléments, a-t-il relevé, notant que cela confirme le parcours positif du football marocain au niveau des équipes nationales.

La CAN prévue au Maroc sera une occasion pour l'équipe nationale U23 de décrocher la qualification aux Jeux olympiques Paris 2024 et revenir à nouveau à cette compétition sportive internationale, ainsi que d'affirmer et aiguiser les qualités des jeunes joueurs marocains pour disputer les prochaines échéances continentales et internationales dans de meilleures conditions, a noté M. Lekjaa.

Pour sa part, le sélectionneur national des U23, Issam Charai, a estimé que le tirage au sort a mis le Maroc dans un groupe difficile, ajoutant que le staff technique national s'attendait à ce que ce groupe soit relevé.

"Les huit équipes disposent d'effectifs solides, mais nous avons l'avantage que cette CAN sera disputée au Maroc et il est important pour nous de remporter le premier match contre la Guinée, car c'est une rencontre cruciale pour la suite de la compétition", a-t-il souligné.

Le secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF), Véron Mosengo-Omba, a, de son côté, estimé que les Jeux olympiques sont importants au niveau de la compétition footballistique, ajoutant que les équipes engagées dans la prochaine CAN U23 vont représenter le continent et le football africain à l'échelle mondiale.

Concernant l'organisation de la CAN U23 au Maroc, M. Mosengo-Omba a souligné que les équipes participantes vont évoluer au Maroc, un pays qui dispose d'infrastructures footballistiques de haut niveau, appelant les supporters à venir nombreux pour encourager leurs équipes durant cet événement sportif.

Le Maroc a hérité du Ghana, du Congo et de la Guinée, dans le groupe A de la CAN U23, qualificative pour les Jeux olympiques d'été (Paris 2024).

Le groupe B de cette compétition, prévue du 24 juin au 08 juillet au Royaume, comprend l'Egypte, le Mali, le Gabon et le Niger.