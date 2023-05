Afrique: CAN-U17/Sénégal-Afrique du Sud - Serigne Dia confiant, Crowie prêt à relever le défi

ALGER — "Mes joueurs sont prêts à relever le défi" mercredi au stade Nelson-Mandela de Baraki (17h00) face au Sénégal, a déclaré mardi à la veille des quarts de finale de la CAN U17 qui se déroule en Algérie (29 avril-19 mai), le sélectionneur de l'équipe sud-africaine de football des moins de 17 ans (U17), Duncan Crowie, alors que le coach de l'équipe sénégalaise ne jure que par la victoire.

Duncan Crowie est réaliste : "on sait que le match sera difficile face au Sénégal qui n'est plus à présenter, il a démontré qu'il restait l'une des équipes les plus fortes dans cette compétition. Nous devons oublier le premier tour et se concentrer sur ce rendez-vous important. Mes joueurs sont prêts à relever le défi, même si le match s'annonce difficile".

Avec un maigre bilan d'une victoire et deux défaites, l'Afrique du Sud a validé son ticket pour les quarts de finale parmi les deux meilleurs troisièmes, en compagnie du Congo, 3e du groupe A.

Le coach des jeunes "bafana-bafana" a ajouté, en conférence de presse d'avant-match : "Je m'attends à ce que mes joueurs élèvent leur niveau de jeu et surtout faire preuve d'une grande force mentale pour ce match face au Sénégal. Je pense que nous méritons de passer en quarts de finale, à nous maintenant de viser plus haut et se qualifier pour le Mondial", a-t-il ajouté.

Serigne Saliou Dia (Sénégal): "Gagner et se qualifier au Mondial"

De son côté, le sélectionneur de l'équipe sénégalaise Serigne Saliou Dia, a relevé l'importance de cette rencontre qualificative pour la Coupe du monde 2023 des U17, soulignant que ses joueurs savent gérer ce genre de rendez-vous à grand enjeu.

"Chaque match est une finale pour nous. Nous devons poursuivre sur la même voie pour aller jusqu'au bout. Nous n'allons rien changer sur le plan tactique. Nous allons tout faire pour battre l'Afrique du Sud, rejoindre le dernier carré, et se qualifier pour le Mondial".

Le Sénégal a plané sur le groupe A, alignant trois victoires en autant de matchs. Les "Lionceaux" ont affiché tôt leurs intentions dans ce tournoi en réalisant des statistiques impressionnantes, dignes d'un champion: trois matchs, trois victoires, 7 buts marqués, 0 but encaissé.

Les quatre premiers du tournoi représenteront l'Afrique au Mondial U17 initialement prévu au Pérou du 10 novembre au 2 décembre prochains, avant que la Fédération internationale (Fifa) ne décide de retirer l'organisation à ce pays en raison du retard pris dans la réalisation des infrastructures sportives, dont les stades de football. La FIFA n'a pas encore désigné le pays hôte qui remplacera le Pérou.