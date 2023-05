Afrique: Duncan Crowie - 'L'Afrique du Sud est prête pour le grand match contre le Sénégal.'

L'entraîneur sud-africain, Duncan Crowie, a reconnu que son équipe aura un morceau dur à croquer face au Sénégal, mercredi 10 mai, au stade "Nelson Mandela" à Alger, en marge des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies 2023.

Dans le même temps, il a souligné la force des joueurs sénégalais qui ont fait forte impression lors de la phase de groupes.

Duncan Crowie a néanmoins confirmé que son équipe était prêt pour le quart de finale. "Nous savons que notre match contre le Sénégal sera difficile, parce que l'adversaire a une bonne équipe et joue dans un esprit de combat et de haute compétence.

"Ce qui est important maintenant, nous devons mettre la phase de groupes derrière nous et essayer de continuer notre course dans la compétition. Et si nous ne sommes pas prêts pour le match face au Sénégal, nous ne serons pas prêts pour quelque chose, nous savons que le Sénégal est une équipe forte, ce sera un match fort. »

L'entraîneur sud-africain a indiqué que ses poulains seront prêts pour le match : "La compétition est difficile, pour nous, nous attendons à ce que nos joueurs élèvent le niveau, soient mentalement forts pour relever les défis, nous méritons le résultat que nous avons atteint jusqu'à présent, et nos objectifs pour lesquels nous sommes venus sont toujours d'atteindre la Coupe du monde.

"Nous sommes d'accord pour dire que le Sénégal est une bonne et difficile équipe, et en phase de groupe Ils étaient supérieurs. Pour notre part, nous nous préparons bien, et nous avons de bons joueurs en attaque pour cette rencontre.

"Nous allons, ajoute-t-il, nous concentrer sur la réduction des craintes de nos joueurs, et nous allons travailler à corriger nos faiblesses."

"Ce sera un bon moment pour jouer au stade Nelson Mandela, qui porte le nom d'un grand leader dans notre pays."

Le milieu de terrain des Amajimbos, Michael Dukunmou, voit le match du Sénégal comme un important challenge pour lui et ses autres coéquipiers: "Le match du Sénégal est un défi pour nous, nous avons vu comment l'équipe sénégalaise joue lors des matchs précédents, et nous savons qu'elle a de bons joueurs techniquement avec des compétences élevées."

"Le Sénégal a des éléments rapides, percutant en attaque, nous avons vu leurs forces défensives aussi. Nous n'avons aucun doute que nous resterons concentrés sur le jeu, la façon dont nous allons jouer, je pense que tout ira bien et confiant."

Michael Dokinmo a révélé que les Sud-Africains se préparent bien avant ce quart de finale: "Nous sommes très concentrés sur le match contre le Sénégal, nous savons comment nos rivaux jouent et nous sommes prêts à y faire face, nous nous concentrons bien sur le match."