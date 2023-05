Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 10 mai 2023

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme- Plus de 150 jihadistes tués

Plus de 150 militants de groupes jihadistes ont été neutralisés ces derniers jours dans les régions du Centre-nord et du Centre-est, ont rapporté mardi soir, l’Agence d’information du Burkina (AIB) et la télévision publique, citant toutes deux, des sources sécuritaires. Les opérations militaires ont eu lieu lundi dans la journée. Dans le Centre-nord, a expliqué la télévision d’état, une centaine de présumés jihadistes, venus du Nord, se sont abrités sous « un grand arbre » dans la zone de Minama, entre Bourzanga et Kongoussi, alors qu’il pleuvait. L’Agence d’information du Burkina (Aib) qui a confirmé cette information a ajouté que les assaillants ont été tous « foudroyés par le vecteur aérien avec leur matériel ».

Sénégal : Condamnation d’Ousmane Sonko Marche nationale et internationale le 19 mai

La coalition Yewwi Askan wi n’est pas décidée à laisser prospérer la stratégie du pouvoir en place à corrompre l’éligibilité du leader de Pastef-Les Patriotes Ousmane Sonko. Au lendemain de la condamnation en appel de ce dernier à 06 mois de prison avec sursis par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, la coalition de l’opposition a fait face à la presse pour dénoncer ce verdict qualifié d’inique avant d’annoncer une « marche nationale et internationale » le 19 mai prochain. La coalition Yewwi Askan Wi a tenu hier, mardi, une rencontre avec la presse, au siège du Prp (Parti républicain pour le progrès), pour se prononcer sur l’actualité nationale, principalement le verdict du procès en appel ayant opposé Ousmane Sonko au ministre Mame Mbaye Niang et ayant abouti à une condamnation du leader de Pastef à 6 mois de prison avec sursis. (Source : Sud Quotidien)

Guinée : Politique nationale- Les forces vives de Guinée appellent à manifester à Conakry

Les grands partis de l'opposition guinéenne appellent à la mobilisation mercredi. A partir de ce mercredi, les grands partis de l'opposition guinéenne dont l'UfdgDG de Cellou Dalein Diallo, l'Ufr de Sidya Touré et le RPG d'Alpha Condé, ainsi que le Front national pour la défense de la démocratie appellent leurs militants à une série de manifestations pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel et la libération des prisonniers d'opinion. Les chefs religieux ont tenté de convaincre les organisateurs de ces manifestations d'accepter un nouveau report sans y parvenir. Sidya Touré, le président de l'Union des forces républicaines a expliqué à la Dw pourquoi les forces vives de Guinée maintiennent malgré tout leur mot d'ordre.

Côte d’Ivoire : Filière coton - Un vent de chômage technique souffle sur les employés d'une usine de trituration

La Cotraf, une industrie de trituration des graines de coton et de raffinage d’huiles végétales installée depuis 2014 à Korhogo, avait suscité beaucoup d'espoir en termes d'employabilité dans la région du Poro. Il ne fallait pas compter sur la baisse de la production de la graine de coton. Situation provoquée par les jassides et de la mauvaise répartition des graines de coton. Ce sont près de 5170 emplois qui ont été créés après la mise en production de l’usine. L'usine est à l'arrêt depuis février 2023. Et de préciser que cette usine s'est vue contraindre de mettre au chômage technique plus de 280 employés. Aussi le confrère croit-t-il savoir que 280 employés sont déjà touchés et 132 autres sont sous la menace. Des confidences des employés, il souligne que depuis début décembre 2022, le contrat d’employés en « CDD n’a pas été renouvelé » ( Source: Fratmat.info)

Congo Brazza : Coopération régionale- Constancia Mangue de Obiang effectue une visite de 24h à Brazzaville

La première dame équato-guinéenne s’est rendue en République du Congo dimanche 7 mai 2023, pour une visite de travail avec la première dame Antoinette Sassou Nguesso. Dans le terminal présidentiel de l’aéroport Maya Maya de Brazzaville, la première dame équato-guinéenne accompagnée d’une délégation ont reçu un accueil chaleureux. La cour d’honneur était présidée par Jacqueline Lidia Mikolo, ministre de l’Artisanat, des Petites et Moyennes Entreprises, ainsi que par l’ambassadeur équato-guinéen au Congo, Samuel Ateba Owono Iyanga et d’autres hautes personnalités. L’information a été précisée sur le site du bureau d’information et de presse de Guinée équatoriale. Constancia Mangue de Obiang est arrivée au Congo suite à l’invitation de la première dame, Antoinette Sassou N’Guesso. Plusieurs activités ont meublé cette visite de 24h de Constancia Mangue de Obiang. Notons que la première dame est accompagnée de hautes personnalités de la vie politique et sociale du pays. (Source : Journal de Brazza)

Burundi : Justice- Un ancien premier ministre burundais accusé de détention illégale d’armes

L’ancien premier ministre du Burundi, Alain-Guillaume Bunyoni, a comparu devant un tribunal où il est accusé de détention illégale d’armes et d’insultes au président de la République, ont rapporté des témoins et une source judiciaire cités mardi par l’Afp. « Tout le monde était surpris de le voir », a raconté un témoin sous couvert de l’anonymat, précisant que l’accusé portait l’uniforme vert des prisonniers au Burundi.

Rdc : Kinshasa- Neuf morts et plusieurs blessés lors d’une attaque des milices

Neuf personnes dont deux enfants, cinq autres blessés gravement et des dégâts matériels ont été enregistrés lors de l’attaque par de miliciens Mobndo le lundi 8 mai dans le village Yosso, près de Kinshasa. Selon le chef coutumier de Kie, ce sont de Mobondo, un nom donné par des assaillants des membres de la communauté yaka, qui ont attaqué le village Yosso. Le chef coutumier de Kie, a par ailleurs souligné que parmi le neuf corps, six ont été acheminés à la morgue de l'hôpital de Ndjili à Kinshasa, et trois autres étaient en morceaux nécessitent d’être reliés. (Source : Digital Congo)

Soudan : Impactes des violences- 17 000 tonnes de nourriture dérobées des entrepôts du Pam

Au moins, 17 000 tonnes de nourriture d’une valeur de 13 millions de dollars ont été dérobées des entrepôts du Programme alimentaire mondial (Pam) à Khartoum dès les premiers jours du conflit armée qui secoue le Soudan depuis le 15 avril, a annoncé un porte-parole du chef de l’Onu. « Quelque 17.000 tonnes de nourriture ont été emportées, principalement au cours des premiers jours des combats, d’une valeur d’au moins 13 millions de dollars, mais probablement bien plus que cela, une fois qu’un inventaire complet pourra être dressé », a notamment fait savoir lundi Farhan Haq. Dans des propos rapportés par le site d’information des Nations Unies, le porte-parole adjoint du chef de l’ONU a précisé que la plupart, sinon la totalité, des agences des Nations Unies et de ses partenaires humanitaires avaient d’une manière générale été touchés par des pillages à grande échelle. M. Haq a par exemple signalé que du matériel de bureau et informatique a été volé ce week-end, par des pillards jusqu’ici non identifiés. Il a assuré que le Programme alimentaire mondial (PAM) a repositionné environ 80.000 tonnes de céréales et d’autres denrées alimentaires avant le début des violences le 15 avril, soulignant que le pillage privait les civils d’une aide potentiellement vitale, selon ONU Info.

Une sélection de Bamba Moussa