Algérie: Algérie-Arabie saoudite - Convergence des vues sur les questions d'intérêt commun

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite, le prince Faisal bin Farhan Al Saud a fait part, mardi, d'une "convergence totale" des vues de l'Algérie et de son pays concernant les différentes questions d'intérêt commun, indiquant que la coopération et la coordination existant entre les deux pays servaient la sécurité et la stabilité dans la région arabe et la communauté internationale, dans un sens plus large.

Au sortir de l'audience que lui a accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le prince Faisal bin Farhan a déclaré avoir "transmis au président Tebboune et au peuple algérien frère les salutations du Serviteur des deux Lieux Saints et de Son Altesse le Prince héritier, Mohammed ben Salmane ben Abdelaziz".

"J'ai noté, comme à l'accoutumée, une totale convergence des vues des du Royaume d'Arabie Saoudite et de l'Algérie, et j'ai aperçu un attachement de son Excellence, le Président, à aller de l'avant pour renforcer tous les domaines de coopération entre nos deux pays, à la faveur des nombreuses opportunités offertes dans ce cadre, à travers le renforcement des échanges commerciaux qui ont connu une hausse constante, ces dernières années".

Rappelant les multiples opportunités pour renforcer cette coopération et poursuivre l'exploration d'autres domaines de coopération et de coordination, le ministre saoudien a souligné que la coordination et la coopération au niveau bilatéral et multilatéral "servent non seulement nos deux pays, mais aussi la sécurité et la stabilité du Monde arabe et de notre région, dans un sens plus large, mais aussi la communauté internationale tout entière et nous comptons maintenir cette coopération et coordination".