Maroc: Tenue à Rabat de la 4ème session du Dialogue Stratégique entre le Maroc et le Royaume-Uni

Rabat — Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita et le ministre d'Etat du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, de l'Asie du Sud et des Nations Unies du Royaume-Uni, de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, Lord Ahmad de Wimbledon, ont co-présidé, mardi à Rabat, la 4ème session du Dialogue Stratégique entre les deux pays.

Ce Dialogue Stratégique a été lancé à Londres le 5 juillet 2018, dans l'objectif de consolider les liens historiques entre les deux Royaumes et de poursuivre le renforcement des relations bilatérales.

Il s'articule autour de quatre thématiques structurantes, à savoir, le volet Politique et diplomatique, la coopération sécuritaire, la coopération économique et la coopération culturelle et celle en matière d'éducation.

Des groupes de travail ont été établis au titre de chaque pilier de coopération visant à renforcer les échanges et la concertation sur les questions bilatérales prioritaires et d'identifier de nouvelles perspectives de coopération dans ces domaines.

La 2ème session du Dialogue Stratégique a eu lieu à Rabat le 17 septembre 2019, et qui a donné lieu à l'identification des enjeux stratégiques dans les relations bilatérales. La 3ème s'est tenue à Londres le 8 décembre 2021, sous la présidence de M. Bourita et son homologue britannique Elisabeth Truss.

Lors de cette session du Dialogue Stratégique, les deux ministres ont convenu de renforcer le dialogue politique, d'approfondir les relations économiques et la coopération sécuritaire et de promouvoir les liens humains et culturels. Ils ont, également, réaffirmé leur vision commune pour l'établissement d'un partenariat stratégique entre les deux pays.

Cette 4ème session du Dialogue Stratégique, en plus de permettre le renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays, a permis de constater les engagements communs à soutenir l'agriculture durable et la sécurité alimentaire en Afrique.