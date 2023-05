Afrique: Le pays et le Cabo Verde animés d'une ambition commune d'accélérer le développement des relations de coopération (Bourita)

Rabat — Le Maroc et la République de Cabo Verde sont animés d'une ambition commune d'accélérer le développement des relations de coopération, afin de les hisser au niveau de l'excellence des relations politiques qui unissent les deux pays frères, a souligné le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

A l'issue des travaux de la 2ème session de la Grande Commission Mixte du Maroc et du Cabo Verde, co-présidée avec le ministre cabo-verdien des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration régionale, Rui Alberto de Figueiredo Soares, M. Bourita a affirmé que cette réunion insufflera un nouvel élan à la coopération bilatérale.

Cette réunion témoigne des relations solides entre les deux pays, a souligné le ministre, notant que le Maroc trouve dans le Cabo Verde un soutien continu pour les intérêts du Royaume et son intégrité territoriale, comme en témoigne l'ouverture d'un consulat général de ce pays dans la ville de Dakhla en août 2022.

M. Bourita a également soutenu que la tenue de cette session offre une nouvelle opportunité pour poursuivre et approfondir le dialogue politique, notant qu'elle est à même de consolider un partenariat stratégique multidimensionnel entre les deux pays.

Le Maroc, fortement convaincu de la pertinence de la coopération Sud-Sud, que SM le Roi Mohammed VI n'a eu de cesse de consacrer, ne ménagera aucun effort pour accompagner le Cabo-Verde frère, dans le but de développer les secteurs économiques et sociaux prioritaires, tels que la santé, le tourisme, la pêche, l'agriculture, l'économie bleue et la transition énergétique, qui sont les grands axes du Plan Stratégique de Développement Durable 2022-2026, a-t-il dit.

Dans ce sens, le ministre a indiqué que de nombreux groupes et acteurs économiques marocains, représentant des secteurs importants, dont le transport aérien, la communication, les banques, les assurances, les technologies de l'information, l'énergie, l'urbanisme, l'agroalimentaire ainsi que d'autres secteurs producteurs de richesses et créateurs d'emplois, portent un intérêt réel et croissant pour l'activité économique et l'investissement au Cabo Verde.

En vue d'accompagner le développement que connaît le Cabo Verde et cimenter les relations avec ce pays frère, a poursuivi M. Bourita, une importante délégation marocaine a participé au Forum des partenaires pour le développement du Cabo Verde, tenue à Boa Vista les 27 et 28 avril dernier, sous le thème « stimuler les changements et accélérer le développement ».

Afin d'assurer une mise en oeuvre optimale des programmes et projets de coopération retenus, M. Bourita a appelé à la création d'une commission de suivi et d'orientation présidée par les ministres des affaires étrangères des deux pays et composée des principaux secteurs couverts par la coopération, ainsi qu'à l'institutionnalisation de commissions ministérielles bilatérales en vue de coordonner les politiques et stratégies dans le cadre de la coopération sectorielle.

S'agissant de la solidarité active avec les pays du continent, le ministre a souligné que le Maroc était et reste toujours prêt à consacrer et à mettre en oeuvre de nouveaux mécanismes d'échange d'expertises et de partage d'expériences dans les domaines scientifiques et techniques entre les différentes institutions concernées.

Il en va de même dans le domaine des échanges culturels, académiques et universitaires, a-t-il dit, notant avec satisfaction les progrès réalisés par la coopération dans ce domaine au cours des dernières décennies, puisqu'un nombre important d'étudiants et de cadres du Cabo Verde ont bénéficié de bourses d'études et de formation dans les instituts et établissements du Royaume.

A cet égard, il a indiqué que le Maroc est disposé à renforcer la coopération dans ce domaine, en oeuvrant à mieux adapter les offres de formation au Maroc aux besoins du Cabo Verde en termes de compétences et de capacités des ressources humaines.

M. Bourita n'a pas manqué de saluer la visite que le Premier ministre de la République du Cabo Verde effectuera au Royaume, du 10 au 13 mai, qui donnera un nouvel élan aux relations entre les deux pays et permettra, sans aucun doute, d'élever la coopération bilatérale au niveau de partenariat souhaité.