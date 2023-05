Afrique Centrale: L'Angola doit miser davantage sur la qualité de ses produits pour stimuler les exportations

Luanda — L'Angola doit développer des opérations dynamiques dans les secteurs de la pêche, des fruits tropicaux et du café pour stimuler les exportations et la diversification de l'économie nationale, a estimé, ce mardi, la directrice générale de l'Institut national des infrastructures de qualité de l'Angola (INIQ), Olga Dicamba.

La richesse et le potentiel agricole de l'Angola ont déjà été démontrés, cependant, précise-t-elle, il est nécessaire que les produits nationaux respectent les exigences et les processus de certification pour leur internationalisation et que les entreprises angolaises exportent les produits fabriqués dans notre pays.

S'exprimant à l'ouverture de l'atelier sur la formation conjointe des infrastructures nationales de qualité, Olga Dicamba a indiqué qu'il était nécessaire d'investir dans ce type de structure, notamment dans le secteur agro-alimentaire, parallèlement à l'amélioration du réseau logistique, des transports, de la chaîne du froid, ainsi que le renforcement des mesures sur les structures sanitaires et phytosanitaires.

Pour ce faire, la responsable estime qu'il est impératif de développer l'industrie nationale, d'attirer des investissements durables pour ces secteurs, de développer le volet technique et professionnel.

Selon la directrice, en remplissant ces exigences et en améliorant le fonctionnement des marchés intérieurs, les produits nationaux auront un accès plus facile aux marchés internationaux.

A ce titre, la directrice générale de l'Institut national des infrastructures de qualité (INIQ) considère comme incontournable l'atelier de formation conjoint de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED)-Organisation internationale de normalisation (ISO), sur le thème « Infrastructures nationales de qualité pour le secteur agro-alimentaire », axées sur la pêche, les fruits tropicaux et le café, dans le but de tirer parti de la diversification de l'économie, de l'intégration régionale et promouvoir les exportations.

"L'objectif est de développer un ensemble d'actions, dans le but de tirer parti de la diversification de l'économie du pays, de l'intégration régionale et promouvoir les exportations de produits non pétroliers", a-t-elle soutenu.