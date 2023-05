Algérie: Révision en cours de la loi sur la gestion des déchets

ALGER — Le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables a lancé la révision de la loi relative à la gestion, au contrôle et à l'élimination des déchets en vue d'y introduire le principe de l'économie circulaire, a annoncé mardi à Alger la ministre du secteur, Fazia Dahleb.

La ministre s'exprimait à l'ouverture d'une journée de sensibilisation à l'Ecole nationale supérieure des travaux publiques (ENSTP) sur le recyclage des déchets et l'économie circulaire dans le Bâtiment, en compagnie du ministre de l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique, Kamel Baddari, et le secrétaire général du ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base, M. Ali Boulerbah.

Mme Dahleb a fait savoir lors de cet évènement que son département ministériel "a lancé la révision de la loi 01-19 relative à la gestion, au contrôle et à l'élimination des déchets pour y introduire le principe de l'économie circulaire".

"Cette loi qui vise à adapter les infrastructures et le mode de gestion des établissements aux nouvelles exigences économiques, sociales et environnementales, est actuellement à l'examen en coordination avec les différents ministères et les parties concernées, et sera présentée au gouvernement pour approbation", a-t-elle ajouté.

La ministre a rappelé, dans ce cadre, la stratégie nationale mise en place par le secteur qui a pour objectif de parvenir à l'horizon 2035 à la valorisation des déchets au lieu de leur enfouissement, à travers l'exploitation de 30% des déchets ménagers, 30% des déchets spéciaux, et 50% de déchets inertes.

Cette stratégie, poursuit Mme Dahleb, vise également à "intégrer les nouvelles technologies notamment la numérisation et le développement des mécanismes de recyclage des déchets, à travers l'ouverture de portails électroniques permettant de numériser le processus de collecte des déchets recyclables et le mettre à la disposition des entreprises spécialisées".

Insistant sur la sensibilisation du citoyen à l'importance de la culture du recyclage et l'exploitation de ses produits, la ministre de l'Environnement a rappelé que "le recyclage de tous les types de déchet figure parmi les priorités du plan du gouvernement, étant une source de richesse en sus de contribuer à la création d'emplois et à la relance de l'économie nationale".

Elle a évoqué en outre la question de la saturation des Centres d'enfouissement technique (CET), causée notamment par le volume colossal des déchets et la rareté des assiettes foncières qui empêche l'extension ou la réalisation de nouveaux centres, d'où, a-t-elle fait observer, la nécessité d'adopter et de généraliser l'économie circulaire.

Mme Dahleb a rappelé, à ce sujet, l'étude réalisée par l'Agence nationale des déchets (AND) sur le volume des déchets ménagers et dérivés à travers le territoire national sur la période 2019/2021. Cette étude a fait ressortir une moyenne de 0.68kg/personne/jour en 2021 pour un quantité de 11,1 millions de tonnes de déchets produits la même année.

Pour ramasser toutes ces quantités, "les services du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire ont mobilisé d'importants moyens consistant en 185.742 bennes et 5.704 camions au niveau national".

Organisée par l'ENSTP en collaboration avec l'Etablissement de gestion des CET de la wilaya d'Alger (EPIC GECETAL), cette journée d'étude a connu plusieurs interventions présentées par des étudiants de l'école et des professeurs, qui ont mis en exergue l'importance du recyclage des matériaux de construction, et appelé à l'exploitation de cette filière compte tenu de ses avantages sur les plans environnemental et économique.