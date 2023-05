Afrique: Le FMI conclut avec l'Union des Comores un accord au niveau des services sur une Facilité de Crédit Élargie d'une durée de quatre ans

document

Washington, DC: Une équipe du Fonds Monétaire International (FMI) dirigée par Mme Suchanan Tambunlertchai, Cheffe de mission pour l'Union des Comores, s'est rendue à Moroni du 8 au 23 Mars et a tenu des réunions virtuelles de suivi et à Washington DC du 5 au 28 Avril avec les autorités pour discuter du soutien du FMI aux politiques macroéconomiques et aux plans de réforme des Comores.

Mme Tambunlertchai a publié aujourd'hui la déclaration suivante:

"L'équipe du FMI est parvenue à un accord avec les autorités comoriennes sur un programme de quatre ans au titre de la facilité élargie de crédit (FEC), avec un accès demandé de 32,04 millions de DTS (environ 43 millions de dollars US).

"Il s'agit du premier programme de qualité de la tranche supérieure de crédit pour les Comores soutenu par le FMI depuis 2013. Le programme s'appuiera sur le programme de référence récemment achevé et cherchera à : (i) soutenir les efforts d'assainissement budgétaire des autorités pour créer un espace budgétaire pour les besoins de développement et réduire les risques de viabilité de la dette, soutenu par des réformes structurelles budgétaires visant à mobiliser les recettes intérieures ; (ii) renforcer le secteur financier, y compris l'achèvement de la restructuration de la banque postale publique SNPSF ; et (iii) faire progresser les réformes de gouvernance pour améliorer la gestion des finances publiques et réduire davantage les vulnérabilités à la corruption.

"Les Comores ont été frappées par plusieurs chocs extérieurs successifs ces dernières années, notamment le cyclone Kenneth en 2019, la pandémie de COVID-19 en 2020-21 et les retombées de la guerre de la Russie en Ukraine. La reprise économique a été entravée par l'impact persistant des prix élevés des matières premières au niveau mondial, avec une inflation atteignant 20,6 % et une croissance annuelle estimée à 2,6 % en 2022. Les recettes fiscales ont baissé de 0,5 % du PIB et les dons extérieurs ont diminué de 2,3 % du PIB, ce qui a considérablement renforcé les contraintes de financement. Bien que les perspectives mondiales restent très incertaines, la reprise économique devrait se poursuivre, avec une accélération de la croissance à 3 % et une baisse de l'inflation moyenne à 10,3 % cette année.

"La politique budgétaire du gouvernement est axée sur un plan d'assainissement budgétaire progressif à moyen terme, soutenu par l'administration des recettes, la politique fiscale et les réformes de la gestion des finances publiques. Cette stratégie exige une meilleure coordination au sein du ministère des finances et entre les agences publiques, y compris pour atténuer les risques budgétaires découlant des entreprises publiques. Ces efforts de réforme sont essentiels pour créer une marge de manoeuvre budgétaire pour les investissements indispensables dans le développement social, y compris la santé et l'éducation, et l'infrastructure, tout en maintenant la viabilité des finances publiques et de la dette pour réduire la fragilité économique.

"La FEC soutiendra les efforts des autorités pour restructurer la SNPSF et rendre opérationnelle la nouvelle Banque Postale des Comores sur la base d'un plan d'affaires qui limitera le risque de passif éventuel budgétaire. Les mesures visant à renforcer la supervision bancaire et les capacités de résolution de la Banque Centrale assureront la stabilité financière et un système financier sain qui peut promouvoir la croissance et réduire la pauvreté grâce à une plus grande inclusion financière.

"La poursuite des efforts visant à renforcer la gouvernance et à réduire les vulnérabilités à la corruption, notamment par l'adoption de la loi anti-corruption révisée, sera essentielle pour améliorer le climat général des affaires.

"L'équipe du FMI a rencontré S.E. le Président Azali Assoumani, S.E. Mzé Abdou Mohamed Chanfiou, Ministre des Finances, M. Younoussa Imani, Gouverneur de la Banque Centrale des Comores, M. Fouady Goulame, Commissaire au Plan, M. Oubeidi Mzé Chei, Conseiller du Ministre des Finances, et d'autres fonctionnaires des Ministères des Finances et de l'Économie, de l'Institut National de la Statistique, du Projet de Filet de Sécurité Sociale et de la Caisse de Retraite. L'équipe a également rencontré des représentants des principales entreprises publiques, de la Chambre de Commerce et des principaux partenaires bilatéraux et internationaux.

"L'équipe tient à remercier les autorités pour leur hospitalité et leur coopération, ainsi que pour leurs discussions ouvertes et constructives."

