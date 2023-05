Ile Maurice: Indian Idol 2023 - Les cinq jeunes talents indiens enflamment la scène mauricienne

C'était une première sur la scène du Swami Vivekananda International Convention Centre, à Pailles, dimanche 7 mai. Cinq jeunes talents indiens, réunis pour la première fois devant un même public, étaient en concert à Maurice à l'initiative de Spelmedia. C'est devant une salle comble que les artistes ont effectué leur tour de chant. L'énergie dégagée par les stars en herbe de Bollywood Mohammad Faiz, Rishi Singh, Bidipta Chakraborty, Sonakshi Kar et Senjuti Das était palpable.

Plus de 2 500 personnes avaient répondu présent dimanche. Le jeu de lumières, les projecteurs et le grand écran LED constituaient le décor idéal pour ce concert. Les animations géométriques complétaient l'ambiance. Dans une interview accordée à l'express avant leur concert, les artistes avaient promis de faire danser leurs fans. Pari réussi, et ce, pendant plus de quatre heures !

Girish Gujadhur, de Five Star Media, explique que c'est un énorme succès pour l'équipe. «Faire venir cinq jeunes artistes pour un concert n'était pas facile car chacun avait un emploi du temps différent et il fallait chercher une date convenable. Ces artistes sont des rising stars de l'Inde, mais sont moins connus des Mauriciens. Spelmedia est connue pour des grands concerts depuis bien longtemps et aussi pour donner leur chance à tous les artistes. Le public a été conquis», souligne Girish Gujadhur. Il fait ressortir aussi que tous les musiciens étaient des Mauriciens et qu'ils ont assuré.

C'est Sonakshi Kar qui a donné le coup d'envoi à presque 19 heures. Appréciée pour sa belle voix, elle interprétera Lag Ja Gale, Kismat Ki Lakiro Se, Galliyan et Sunn Raha Hai. Elle a aussi rendu hommage à Lata Mangeshkar sur la chanson Ek Pyar Ka Nagma Hai. Dans l'obscurité de la salle, les torches des téléphones portables remplaçaient les briquets d'antan et ont donné la mesure de l'appréciation des spectateurs lors des chansons les plus attendues. Après, c'était au tour de Senjuti Das de monter sur scène. Elle est reconnue pour sa voix enchanteresse. Senjuti Das a interprété Mahi ve de Neha Kakkar, Manwa laage, Chaudhvin Ka Chand et fait des mash-ups, laissant tout le monde stupéfait.

Quant à Mohammad Faiz, il a fait une entrée fracassante au milieu des fans tout en chantant un de ses morceaux préférés, Khamoshiyan. Des cris, des larmes et de l'émotion. Les membres du public ont chanté en choeur avec lui. Il a interprété des chansons d'Arijit Singh et des mash-ups. L'ambiance est montée d'un cran quand Mohammad Faiz a repris Kaise Hua. Le chanteur n'a pas manqué de rendre un vibrant hommage aux organisateurs. «Mauritius, I love you !» a-t-il lancé. Avec son sourire radieux et son talent, Mohammad Faiz a fait chavirer les coeurs des milliers de Mauriciens de plusieurs générations. C'était une véritable expérience participative avec la reprise des chansons en choeur et des moments de communion et de partage intenses.

Après l'entracte, c'était au tour de Bidipta Chakraborty d'aller à la conquête de son auditoire. La chanteuse qui fait sensation grâce à sa voix mélodieuse a interprété Bin Tere Sanam, Na Jaane Koi, Bahon Ke Darmiyan et Raataan Lambiyan. L'assistance, composée des 7 à 77 ans, était en parfaite communion avec elle. Bidipta Chakraborty a enchaîné une dizaine de chansons evergreen de Bollywood.

Quant à Rishi Singh, sa performance a débuté avec une reprise de Nadaan Parinde. Avec des tubes comme Mera Pehla Pehla Pyaar, Deva Deva et Dilbar Mere, il a ravi le coeur des Mauriciens. Sa passion, sa générosité et son éthique font de Rishi Singh un chanteur indien apprécié du public. Il a chanté Rabba Ne Tujhko Banane Mein avec une jeune fille assise dans le public et sur la chanson Dilbar Mer, il a dansé avec les spectateurs. Il a donné le micro à un fan dans l'assistance pour qu'il chante avec lui. Sur scène, Rishi Singh a profité de l'occasion pour remercier tous les Mauriciens venus pour le concert et aussi les musiciens en se mettant à genoux devant eux.

À la fin du concert, presque tout le public était aux abords de la scène pour danser et chanter avec les cinq chanteurs. Les fans en ont profité pour faire des photos, vidéos et selfies avec les artistes.

Après le concert, l'express est allé à la rencontre des artistes. Ils tiennent à remercier les spectateurs pour le soutien et aussi pour avoir animé le concert ensemble avec eux. «C'est un des meilleurs moments de notre vie de voir un public aussi énergique. Nous espérons revenir à Maurice pour un autre concert», soulignent les artistes. Rishi Singh explique qu'il avait fait une promesse avec les autres chanteurs de montrer aux Mauriciens que l'émission d'Indian Idol est la meilleure en Inde et pour eux, c'est promesse tenue.

Girish Gujadhur se dit très satisfait du concert et remercie tous les fans de Bollywood qui étaient présents. Le travail d'équipe et les mois de préparation ont porté leurs fruits. Les organisateurs promettent un autre concert surprise dans les mois à venir.

Nitisha Thillay : «Le concert d'hier a été un triomphe et le spectacle sur scène tout à fait exceptionnel. Ce n'était tout simplement pas une performance mais un voyage musical émouvant. C'était tellement excitant de voir mon chanteur préféré, Rishi Singh, sur scène et de l'entendre avec ma chanson préférée. Ce furent quelques heures fantastiques, incroyables, que j'ai passées et de faire partie d'une foule qui était également son plus grand fan.»

Roomina Appadoo : «Le concert a été un succès. Les membres de notre famille suivent Indian Idol depuis des années, nous remercions Spelmedia d'avoir organisé cet événement ! Nous sommes venus pour Rishi, Mohammad Faiz et Senjuti. Les musiciens mauriciens ont prouvé leur incroyable talent. Mon père a vécu un moment inoubliable lorsque Rishi l'a appelé pour qu'il se produise sur scène.»

Ram Rajoo Appadoo : «C'est juste incroyable et un privilège d'accompagner la super star d'Indian Idol, Rishi, dans son incroyable performance.»

Piyusha Savaruth : «Je ne peux pas exprimer ma gratitude avec des mots. J'ai vu mes artistes préférés, en particulier Senjuti, sur scène. J'ai vécu LE moment de ma vie. Le concert était en feu. Merci d'avoir organisé un événement aussi incroyable. Je ne pourrai littéralement pas attendre qu'ils soient de retour à nouveau.»

Roubesh : «Ils sont tout simplement géniaux et wow ! Des performances terre-à-terre et rock. Ce fut une excellente soirée avec un excellent mélange de musiques comprenant à la fois des chansons nouvelles et anciennes.»

Ashvan Jeebun : «C'était une expérience inoubliable qui s'est bien passée avec ma famille et on s'est bien amusé. C'est le deuxième concert d'Indian Idol auquel j'ai assisté et j'ai bien aimé. Mon préféré était Rishi Singh, il a fait vibrer la foule. Les autres artistes aussi ont très bien chanté. Un grand merci à Spelmedia.»