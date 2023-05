Ile Maurice: Véhicules électriques - Une borne de recharge au restaurant Emba Filao au Morne

Conscients de leur empreinte carbone, les touristes préfèrent opter pour la voiture électrique durant leurs balades. Le réseau de bornes de recharge à usage public d'E-Motion est arrivé à point nommé. Il permet aux sociétés de location de voitures, dont Europcar, d'accélérer la transformation de leur flotte vers l'électrique tout en rassurant le visiteur.

Annexée au restaurant Emba Filao, la toute nouvelle installation s'intègre discrètement dans le paysage du Morne. E-Motion, la société lancée en février par IBL Energy et Vivo Energy, continue ainsi d'étendre son réseau afin d'encourager les particuliers comme les entreprises à passer à la voiture électrique. Europcar est l'une des entreprises qui ont fait appel à ce nouveau service.

«Nos clients étrangers demandent de plus en plus une voiture électrique pour leurs déplacements», explique Audrey Tailly, manager d'Europcar Maurice. Et d'ajouter que jusqu'à l'arrivée d'E-Motion, la recharge était un défi majeur. «Notre partenariat avec E-Motion nous permettra d'investir dans des véhicules électriques. Nous répondrons ainsi aux attentes des touristes tout en améliorant notre performance, car ces voitures sont beaucoup plus durables et plus économiques, en carburant autant qu'en frais d'entretien.»

Au moment de la location d'une voiture, Europcar mettra à la disposition du client la carte de recharge E-Motion qui lui donnera accès aux bornes installées aux stations Shell, sur les parkings de centres commerciaux, magasins, restaurants et hôtels et au Victoria Urban Terminal, entre autres.

La borne du Morne a été installée grâce à une collaboration avec le restaurant Emba Filao de LUX* Le Morne Hotel. Joshua Desjardins, Business Development Manager chez IBL Energy, se réjouit de ce partenariat. «C'est une bonne idée de permettre au touriste d'apprécier une bonne offre de restauration et l'une des plages les plus appréciées de l'île pendant sa recharge.» Pour Audrey Tailly, ce service est un «game changer» car il existe désormais, dit-elle, un écosystème de recharge adéquat et adapté qui permet à la location de véhicules électrifiés (avec ou sans chauffeur) de continuer à croître.

Leal VIP Service, qui met à la disposition de ses clients des voitures de prestige avec chauffeur, a commencé à intégrer des véhicules électriques dans sa flotte au début de 2022. Le service dispose actuellement d'une dizaine de véhicules, avec notamment des BMW iX et la toute nouvelle BMW i7. Cela a été principalement rendu possible grâce, selon elle, aux «incentives» qu'offrent les autorités mauriciennes lors de l'achat des véhicules électriques. Elle observe par ailleurs une tendance à la hausse dans la demande, et par-dessus tout, une baisse des coûts par rapport aux véhicules thermiques.