Ile Maurice: L'express 60 ans│Maryse Justin, la simplicité et la persévérance en action

Il a fallu attendre le 3 avril 2022 et la 45e édition du Schneider Electric Marathon de Paris pour qu'une Mauricienne améliore enfin le record national du marathon que détenait Maryse Justin depuis le 10 avril 1988 et un 42 km 195 terminé en 2h48'40. Cet exploit est signé Katie Mauthoor en 2h46'40, presque 34 ans après, à quelques jours près, et révèle l'excellence de celle qui fut une pionnière inégalée et dont les performances illuminent encore l'athlétisme féminin mauricien.

Maryse Justin s'est éteinte le 25 septembre 1995 à l'âge de 36 ans après une longue maladie. Mais elle laisse en héritage aux générations futures un palmarès impressionnant. Elle est 51e du marathon féminin aux Jeux olympiques d'été de 1988 à Séoul. Médaillée de bronze du marathon aux Jeux de la Francophonie de 1989, elle obtient la médaille d'or du 3000 mètres aux Jeux des îles de l'océan Indien 1985 et du marathon aux Jeux des îles de l'océan Indien 1990.

Elle est médaillée d'argent du 5 kilomètres marche aux Championnats d'Afrique de 1992. Elle est championne de Maurice du 1500 mètres en 1984 et 1985, du 3000 mètres en 1983, 1984, 1985 et 1988 et du semimarathon en 1993. Elle est détentrice du record national du marathon en 2h48'40 de 1988 à 2022.

Ses chronos sont le fruit d'un long travail mêlant abnégation et persévérance. Elle était connue pour son humilité et sa simplicité et a pavé la voie dans les années 80 à celles qui se sont lancées plus tard dans le demi-fond et le fond. Employée d'usine à Floréal, elle confiait son sac tous les matins à sa soeur et courait de Quatre-Bornes jusqu'à son lieu de travail. Elle était toujours animée de cette volonté de se surpasser, de cet esprit d'abnégation qui permet de repousser ses limites.