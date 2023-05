Congo-Kinshasa: Cinéma - « Congo ! Le silence des crimes oubliés » programmé à l'auditorium de l'Hôtel de ville de Paris

La projection du documentaire, organisée conjointement par la présidente de la septième Commission du Conseil de Paris et l'association Trait d'union congolais, le 11 mai, se tiendra à 18h30 en présence du réalisateur, Gilbert Balufu. Un échange va s'en suivre en présence du réalisateur et de l'écrivain Charles Onana.

Le coup de projecteur du long métrage sur la situation chaotique de l'Est de la République démocratique du Congo (RDC) à la suite du génocide rwandais ne laisse pas de marbre. Macabre, le tableau dépeint n'a rien de fictionnel mais relate l'inimaginable avec une situation humanitaire catastrophique. La précarité de la vie et le rude quotidien de milliers de réfugiés qui n'ont jamais remis les pieds au Rwanda. Les milices à la solde d'obscures forces, les pays voisins ou de multinationales sèment la terreur. La population est à la merci de ces hommes sans foi ni loi dont la mission est soutenue par la convoitise des richesses minières. A travers un lot de malheurs interminables et répétitifs, elle subit les pires atrocités, victime de pillages, viols en série, etc.

En cette période où le plaidoyer en faveur du Congo soufrant face au silence coupable qui entoure les crimes odieux qu'elle n'a de cesse de vivre, les morts ne se comptent plus depuis, il n'y a pas meilleur témoignage que ce film. En effet, assourdissant et incompréhensible est l'omerta qui règne depuis trop longtemps. La communauté internationale est bien informée depuis belle lurette de la situation, notamment par l'éloquent Rapport Mapping publié le 1er octobre 2010.

Bruxelles, puis Paris

C'est donc la voix du Congo meurtri que Gilbert Balufu Mbaya porte à travers cette diffusion de ce film qui dit tout. Plutôt mal connu en RDC, ce documentaire poignant a été surtout cité suite aux premières projections de L'Empire du silence de Thierry Michel. En effet, abordant la même problématique, les deux films militent pour le même combat : la fin de l'impunité, la justice pour le Congo et le rétablissent de la paix dans la région de l'Est qui vit dans le trouble depuis près de trente ans maintenant. Seulement, à la vue de L'Empire du silence en novembre 2021, à Kinshasa, Gilbert Balufu a accusé son homologue belge d'avoir usé de « contrefaçon ». Et, s'étant décidé à porter l'affaire en justice, le réalisateur congolais a aussi pour la première fois eu l'occasion de montrer Congo ! Le silence des crimes oubliés en RDC. En effet, cette projection initiale, organisée le 12 février 2022 par l'association Conscience nationale congolaise, avait eu pour cadre le Léon hôtel.

De fil en aiguille, après Kinshasa, engagé à faire prévaloir la cause du Congo, Gilbert Balufu a entrepris une tournée en Belgique et en France. D'où la précédente projection du 30 avril au cinéma Vendôme, à Bruxelles. Celle de ce 11 mai s'inscrit dans la continuité de son périple autour de Congo ! Le silence des crimes oubliés visant à contribuer non pas à délier les langues mais bien à bouger les choses. L'ultime but étant de faire cesser le bruit des bottes dans l'Est de la RDC devenu une zone de non-droit à la dangerosité établie et paradoxalement quasiment soutenue par un silence coupable.