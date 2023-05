Congo-Brazzaville: Baccalauréat technique - Ghislain Thierry Maguessa Ebomé souhaite plus de candidats dans les départements

Le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, a émis le souhait, le 9 mai, de voir l'augmentation des candidats issus des départements au baccalauréat technique et professionnel, en comparaison des villes de Brazzaville et Pointe-Noire.

Le ministre a formulé le voeu après le lancement de l'épreuve d'Education physique et sportive (EPS) à Brazzaville. 17 712 candidats sont inscrits sur l'ensemble du territoire, repartis dans cinquante centres. Brazzaville et Pointe-Noire présentent plus de 14 000 candidats. Les disciplines retenues sont le football, le triple saut, la course de vitesse ainsi que la gymnastique.

« Ces tendances doivent être très vite renversées, parce que le baccalauréat technique est un examen de développement où il faut faire de telle sorte que l'intérieur du pays soit aussi le lieu d'incubation des pratiques de développement », a-t-il déclaré.

Selon Ghislain Thierry Maguessa Ebomé , il y a des avancées significatives sur l'effectif des candidats par rapport à celui de l'année dernière. A cet effet, il espère sur le nombre d'admis à partir de l'épreuve d'EPS comptée et comptabilisée dans la délibération définitive des résultats de l'examen.

Sur le terrain, le constat a montré l'engouement des candidats et des responsables dans les différents centres d'examen. D'après les responsables de ces centres, le football a été retenu parmi les disciplines depuis plus de deux ou trois ans. Il a été enseigné pendant toute l'année scolaire pour tester l'amour des candidats envers cette matière.

Notons que le ministre était accompagné lors de sa visite par l'administrateur-maire du deuxième arrondissement Bacongo, Simone Loubienga, ainsi que des partenaires éducatifs.