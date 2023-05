Congo-Brazzaville: Département du Pool - Les premières universités politiques de la jeunesse, un rendez-vous à pérenniser

Organisées du 5 au 7 mai à Kinkala, chef-lieu du département, par le député de la circonscription électorale unique de Louingui, Elbe Biscay Bidié, les premières assises des universités politiques de la jeunesse du Pool visaient, entre autres, à promouvoir le respect de la Constitution et de la primauté du droit, le développement social et économique ainsi que la paix.

Les premières universités du Pool ont été un moment d'échange entre les filles et fils des treize districts de ce département ainsi que d'autres invités autour des questions de développement et de conscientisation de la jeunesse aux valeurs civiques, entrepreneuriales et bien d'autres. Une occasion pour Elbe Biscay Bidié d'appeler la jeunesse à intérioriser les enseignements appris pour construire un lendemain meilleur. Selon lui, les jeunes sont porteurs de l'énergie et de la création des activités dont le Pool a besoin pour gérer sa transition économique et résoudre les problèmes de sécurité alimentaire, de gestion durable et de création de richesses.

« C'est une initiative qui nous tient à coeur car cela fait partie intégrante du programme de société du président de la République, Denis Sassou N'Guesso. Des universitaires ici présents nous ont appris le rôle, les missions d'un élu national ou local qu'il soit, mais aussi fait comprendre ce que c'est la politique et pourquoi faire la politique », a rappelé l'initiateur des assises.

En effet, les conférenciers ont abordé différentes questions liées à l'engagement politique et partagé leurs expériences sur la gestion de la chose publique. Certains d'entre eux, à l'instar de l'ancien ministre et député Digne Elvis Okombi Tsalissan et du directeur de cabinet adjoint du Premier ministre, Francky Loemba, ont encouragé pendant les panels les jeunes à suivre le chemin de l'école car la politique n'est pas un métier en soi.

Les participants ont, quant à eux, souhaité que ces premières assises des universités politiques des jeunes du Pool, qui se veulent être un cadre idéal d'échange et d'acquisition des connaissances, puissent être organisées chaque année. Le conseiller spécial du président de la République chargé des questions de l'éducation et parrain de l'activité, Louis Bakabadio, de son côté, a rappelé que dans un monde de plus en plus compétitif, la contribution de la jeunesse au Plan national de développement 2022-2026 est primordiale pour accélérer l'élan vers la réalisation des Objectifs de développement durable. Il est également revenu sur les potentialités économiques du département du Pool qui dispose des atouts dans l'élevage, l'agriculture et le tourisme.

Le ministre délégué en charge de la Décentralisation et du Développement local, Juste Désiré Mondelé, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, a rappelé que le travail est un facteur d'intégration et de développement. « Nous vous invitons, la jeunesse du Congo en général, et celle du département du Pool en particulier, à vous impliquer davantage dans le développement local. Ainsi, je vous informe que dans les prochains jours, les politiques sectorielles seront mises en place pour booster la décentralisation et le développement des collectivités locales », a-t-il annoncé.