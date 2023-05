Congo-Kinshasa: Processus électoral - Les confessions religieuses plaident pour l'indépendance de la Céni

Les chefs des confessions religieuses ont demandé, le 8 mai à Kinshasa, à toutes les parties prenantes au processus électoral de laisser la Commission électorale nationale indépendante (Céni) travailler en toute indépendance.

L'appel a été lancé par le président de la plateforme des confessions religieuses, l'évêque Dodo Kamba, au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa. « La Céni doit être reconnue comme une institution indépendante dont la souveraineté est reconnue par les règles, nos lois et la Constitution. Et nous voulons nous garantir qu'elle sera en train de travailler sans aucune pression quelconque, qu'elle effectue son travail comme elle nous a promis de le faire », a-t-il souligné.

Pour lui, l'indépendance de la Céni doit être à tous les niveaux, au regard de la communauté internationale, de la majorité au pouvoir et de la part de l'opposition, de la société civile et des confessions religieuses.

Rappelons que fin 2022, la Conférence épiscopale du Congo et l'Église du Christ au Congo avaeint fait savoir au président de la Céni, Denis Kadima, leur souhait de renforcer la confiance et la collaboration entre cette institution d'appui à la démocratie et les confessions religieuses. Ayant été reçu par Denis Kadima, Mgr Donatien Nshole avait clairement indiqué qu'en vue des élections apaisées, transparentes et crédibles dans le délai, et étant donné que le processus de désignation des animateurs de la Centrale électorale s'était fait, selon l'Eglise catholique et l'Eglise protestante, de manière à susciter la méfiance, les deux églises voulaient travailler pour retrouver cette confiance perdue.

« La confiance est l'âme du processus électoral et tout le monde le sait. Le processus de désignation des animateurs de la Céni a été fait dans un contexte qui a suscité beaucoup de méfiance. Donc, le grand défi c'est celui de la construction de la confiance », avait déclaré le secrétaire général de la Cénco. Les Eglises catholique et protestante avaient, à ce moment-là, proposé de mettre en place un mécanisme de renforcement de la confiance et de la collaboration entre les parties prenantes au processus électoral.