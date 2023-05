Congo-Brazzaville: Coopération financière - Des émissaires de la BAD dépêchés à Brazzaville

La délégation de la Banque africaine de développement (BAD) a entamé les discussions sur la relance de la coopération, le 8 mai, avec la ministre du Plan, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas. La BAD compte ainsi apporter un appui budgétaire au Congo et accélérer le financement des projets conjoints.

Conduite par le directeur général du bureau régional de développement, intégration et prestation de services pour la BAD, Serge Marie N'Guessan, la mission de la BAD a trois principaux volets : la finalisation de la stratégie d'intervention du groupe de la BAD pour la période de 2023-2027 ; la mission d'évaluation du profil risque du Congo censée permettre au pays d'avoir plus de financement ; et la finalisation du pacte national de l'alimentation et de l'agriculture.

Le chef de la mission a salué l'excellence des relations entre son institution financière et le Congo favorisant les discussions. « La coopération Congo-BAD est excellente ! Le chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, et le président de la BAD, Akinwumi Adesina, communiquent pratiquement tous les jours pour le suivi des grands dossiers. Nous sommes donc là pour pouvoir renforcer cette coopération excellente, mais surtout accélérer l'exécution de nos grands projets », a indiqué Serge Marie N'Guessan.

Durant cette mission d'une semaine, en effet, les émissaires de la BAD vont rencontrer toutes les parties prenantes congolaises, principalement les ministères de l'Économie et des Finances, des Infrastructures et du Plan. La mission a voulu également rassurer l'opinion publique de l'engagement du groupe de la BAD d'accompagner les programmes de réforme au niveau national, dans le but d'améliorer l'environnement social et économique.

En outre, la mission devrait travailler avec les autorités en vue de mettre en place un programme d'appui budgétaire dans le cadre global des grandes réformes lancées par le gouvernement congolais et les experts du Fonds monétaire international. Les orientations stratégiques de la coopération ont été données, selon le chef de mission, lors de la séance de travail avec la ministre-gouverneur de la banque.

Rappelons que le groupe de la BAD est l'un des principaux partenaires de la République du Congo et du Plan national de développement 2022-2026.