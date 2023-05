Algérie: Rencontre nationale à Alger pour l'enrichissement du projet de loi sur le statut de l'artiste

ALGER — Une rencontre nationale sur le projet de loi sur le statut de l'artiste a été organisée, mardi à Alger, en présence de nombre d'artistes, d'experts et de spécialistes, pour l'enrichir et sortir avec une feuille de route permettant de mieux prendre en charge l'artiste algérien sur le plan socioprofessionnel.

A l'ouverture de cette rencontre nationale au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria, la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a affirmé dans une allocution lue en son nom par Meissoum Laaroussi, vice-président du Conseil national des arts et des lettres (CNAL), que ce projet tend à réaliser de "nouveaux acquis", conformément aux recommandations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune visant à assurer une meilleure prise en charge des créateurs et des artistes, ajoutant que cela "traduit une nouvelle ère à travers une feuille de route dont les contours seront définis par des experts et des artistes qui sont les mieux placés pour connaître la réalité vécue".

Elle a, en outre, précisé que toutes les mesures à prendre "s'inscrivent dans le cadre de l'adaptation aux exigences actuelles et aux efforts de l'Etat en matière de numérisation". "Nous élargirons les prérogatives et les avantages de la carte de l'artiste pour créer une plus-value, au mieux des intérêts de l'artiste algérien, tout en soulignant l'éligibilité à bénéficier de cette carte en vue de garantir le professionnalisme et crédibilité", a-t-elle soutenu.

Par ailleurs, la ministre a affirmé que son secteur "oeuvre aujourd'hui à mettre en place les fondements permettant à l'artiste algérien de rester la tête haute à l'abri des discussions parallèles non fondées", relevant que cette loi qui verra le jour une fois son élaboration définitive finalisée, garantira le respect des artistes loyaux à la société en toutes circonstances.

Lors de cette rencontre, le débat a été ouvert sur la carte de l'artiste, les droits et devoirs de l'artiste, la protection sociale, les dispositions des catégories particulières (enfants, personnes aux besoins spécifiques et les étrangers), ainsi que la présentation du travail de la commission d'élaboration de la loi sur le statut de l'artiste depuis son installation en aout 2022 jusqu'à la fin des ateliers d'élaboration du projet à travers 36 wilayas, outre des questionnaires électroniques lancés sur les plateformes numériques relevant du ministère jusqu'à la remise par le Conseil national des arts et des lettres du rapport final.

M. Laâroussi a fait savoir qu'à partir de la semaine prochaine de nouvelles recommandations issues de cette rencontre seront soumises, en sus de la remise de la nouvelle mouture à la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji en vue de programmer une autre rencontre avec les organes et les secteurs concernés à l'instar des finances et de la sécurité sociale.