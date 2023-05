Afrique: CAN-2023 (U17) Quarts de finale - Quatre affiches alléchantes, le Mondial en ligne de mire

ALGER — Après deux jours de repos "sabbatiques" au terme de la fin de la phase de poules de la Coupe d'Afrique des nations de football CAN-2023 qui se déroule en Algérie (29 avril - 19 mai), les huit nations encore en lice s'affronteront lors de matchs "couperet" mercredi et jeudi dans des quarts de finale où le beau jeu sera présent, avec l'enjeu pour chaque sélection sera de rejoindre le dernier le carré de cette 14e édition, qualificatif au prochain Mondial 2023.

Ainsi, le stade Chahid Hamlaoui de Constantine vibrera au rythme d'une belle affiche entre les sélections algérienne et marocaine (20h00), qui vont se retrouver huit mois après la finale de la Coupe arabe des nations, remportée par les "Verts" au stade de Sig à Mascara (1-1, 4-2 aux t.a.b).

"Nous allons tout donner pour gagner ce match décisif et se qualifier pour le Mondial. Sur un registre personnel, je ne me soucie pas de terminer meilleur buteur ou non de la compétition, le plus important reste l'objectif collectif", a affirmé l'attaquant et capitaine de la sélection nationale Moslem Anatouf.

De son côté, le Sénégal, auteur d'un parcours sans faute au premier tour, et devenu un véritable exemple à suivre sur le plan de la formation, croisera le fer avec l'Afrique du Sud, qualifiée en tant que l'un des deux meilleurs deuxièmes.

Les "Lionceaux" partiront largement favoris au stade Nelson-Mandela de Baraki (17h00) face à une équipe sud-africaine encore en formation, qui n'aura rien à perdre mais tout à gagner.

A l'instar du Sénégal, le Mali a également gagné l'ensemble de ses matchs au premier tour dans un groupe C qui s'est joué en présence de trois sélections après la disqualification du Soudan du Sud, pour avoir présenté plus de trois joueurs dont l'âge dépasse les 17 ans.

Les "Aiglons" seront opposés jeudi au Congo au stade du 19 mai 1956 d'Annaba (17h00), dans un match qui devrait revenir, à priori, aux Maliens qui ont démontré de bonne dispositions depuis le début de la compétition.

En véritable miraculé, le Congo s'est qualifié en tant que meilleur troisième avec deux points, dont celui décroché face à l'Algérie (1-1), alors le point récolté face à la Somalie (1-1), dernier du groupe A, n'a pas été comptabilisé, selon les critères définis par la CAF.

Le dernier quart de finale se jouera jeudi soir au stade Nelson Mandela de Baraki (20h00) entre le Nigeria et le Burkina Faso, dans un choc qui s'annonce indécis et ouvert à tous les pronostics. Ce sera un des quatre matchs, avec celui entre l'Algérie et le Maroc, les plus attendus par les puristes.

Les Nigérians, dont les prestations au premier tour ont été saluées par les observateurs, devra faire face à une équipe burkinabé qui a réussi à renverser le Cameroun (2-1) lors du dernier match décisif du groupe C, grâce à un doublé de Souleymane Alio dans le dernier quart d'heure.

Les quatre premiers du tournoi représenteront l'Afrique au Mondial U17, prévu du 10 novembre au 2 décembre prochains dans un lieu non encore désigné par la FIFA, après le retrait de l'organisation au Pérou.

Le programme

Programme des quarts de finale de la 14e édition de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 de football des moins de 17 ans (U17) qui se déroule en Algérie (29 avril - 19 mai), prévus mercredi et jeudi:

Mercredi, 10 mai :

1- Au stade Nelson Mandela (Baraki): Sénégal - Afrique du Sud 17h00

2- Au stade Chahid-Hamlaoui (Constantine): Maroc - Algérie 20h00

Jeudi, 11 mai:

3 -Au stade 19-mai 1956 (Annaba) : Mali - Congo 17h00

4- Au stade Nelson Mandela (Baraki) : Nigeria - Burkina Faso 20h00

Demi-finales :

Dimanche, 14 mai :

Au stade 19 mai 1956 (Annaba) : Vainqueur 1 - Vainqueur 4 17h00

Au stade Chahid Hamlaoui (Constantine) : Vainqueur 2 - Vainqueur 3 20h00

Match de classement :

Jeudi, 18 mai :

Au stade 19 mai 1956 (Annaba) 20h00

Finale :

Vendredi, 19 mai :

Au stade Nelson-Mandela (Baraki) 20h00.