Algérie: Coupe de la Confédération (Demi-finales - aller) ASEC Mimosas - USMA - les 'Rouge et Noir' en conquérants à Bouaké

ALGER — Qualifiée avec l'art et la manière aux demi-finales de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF), l'USM Alger (Algérie) va jouer sereinement, mais avec beaucoup de précaution son match "aller" mercredi à Bouaké (17h00 heure algérienne) contre les Ivoiriens de l'ASEC Mimosas, et ramener du stade de la Paix un bon résultat en prévision du match retour à Alger, prévu le 17 mai (20h00). L'enjeu étant d'arriver en finale de l'épreuve et de la remporter.

Qualifiée avec brio aux dépens de l'AS FAR (aller: 2-0, retour : 2-3), l'USMA sera face à une belle occasion de franchir un pas pour la finale, et le "sésame" passera fatalement par un bon résultat face au solide leader du championnat ivoirien.

"On fait partie aujourd'hui des quatre meilleures équipes d'Afrique dans cette épreuve, il ne reste plus de faibles formations. Nous nous sommes préparés sur tous les plans : mental, physique, et tactique. Mes joueurs sont prêts à relever le défi", a affirmé l'entraîneur de l'USMA Abdelhak Benchikha, à la veille du départ vers la Côte d'Ivoire.

Les Ivoiriens, qualifiés aux dépens des Tunisiens de l'US Monastir (aller : 0-0, retour: 2-0), sont un sérieux adversaire pour les Algérois, puisqu'ils n'ont concédé qu'une seule défaite depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues.

Les coéquipiers de Karamoko Sankara sont les leaders incontestés du championnat ivoirien avec 53 pts, à sept longueurs d'avance sur leur dauphin, la Société Omnisports de l'Armée (SOA), avec un match en retard.

"Nous allons affronter une grosse équipe de Mimosas, j'ai pu visionner leurs deux derniers matchs, ils préfèrent jouer en profondeur en présence d'attaquants rapides. Nous voulons que le rêve de remporter un titre africain devienne une réalité. J'ai déjà gagné la Coupe de la Confédération la saison dernière. Je veux écrire l'histoire de ce club (l'USMA, NDLR) avec mes joueurs", a ajouté Benchikha.

L'enjeu de cette rencontre "aller" est de taille, puisqu'il va permettre à l'USMA, en cas d'un résultat probant, d'entrevoir la seconde manche sous de bons auspices et du coup aller en finale dans cette compétition qui constitue l'objectif N.1 du club cette saison.

Sur le plan effectif, Benchikha pourra compter sur l'ensemble de ses cadres, de quoi lui donner l'embarras du choix pour aligner un onze conquérant capable de frapper un bon coup à Bouaké, en attendant la seconde manche décisive prévue le mercredi 17 mai au 5 stade du juillet (20h00).

La rencontre de Bouaké, qui se jouera avec un fort taux d'humidité, aura lieu par ailleurs sur le papier avec les schémas tactiques que vont mettre en place les deux coachs, et il est fort probable que le jeu sera très serré, concentré au milieu de terrain, avec une rude bataille du milieu.

L'équipe la plus offensive, celle qui va prendre des risques, devrait s'imposer.

Cette rencontre sera dirigée par l'arbitre tchadien Alhadji Allaou Mahamat, assisté du Camerounais Elvis Guy Noupue Nguegoue (1e assistant) et du Tchadien Issa Yaya (2e assistant), alors que le quatrième arbitre est le Soudanais Mahmood Ali Mahmood.

Coupe de la Confédération (Demi-finales - aller): le programme

Programme des rencontres des demi-finales (aller) de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), prévues mercredi (heures algériennes) :

Young Africans (Tanzanie) - Marumo Gallants (Afrique du Sud) 14h00

ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire) - USM Alger (Algérie) 17h00

NB : les matchs retour se joueront le mercredi 17 mai.