Cote d'Ivoire: Service national des jeunes - 384 élèves formés à la discipline

384 élèves ont achevé, jeudi 20 avril, une formation dans les centres de service civique de Bimbresso (Abidjan), Bouaké 1 et Guédikpo (Sassandra). Ils constituent la première cohorte d'élèves qui seront pris en charge à travers le « Parcours citoyen » qui est un nouveau programme de formation citoyenne et civique initié par l'Office du Service Civique National (OSCN) en direction des jeunes scolarisés.

Selon Anderson Assui, directeur de cabinet adjoint, représentant le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique national, Mamadou Touré, l'ambition du gouvernement est de former une jeunesse consciente des challenges de son temps et préparée à affronter les nombreux défis sociaux, économiques et environnementaux. Ceci, dira-t-il, par l'adoption de valeurs civiques et citoyennes et par une prise de conscience sur des fléaux tels que la drogue, l'alcool et les grossesses précoces. Anderson Assui les a exhortés à être des modèles à leur sortie. Pour lui, la réussite du parcours citoyen repose à la fois sur l'engagement du gouvernement et des parents d'élèves en vue de former une jeunesse responsable pour une école apaisée et une paix durable dans le pays.

Touré Mamadou, DG de l'OSCN, a indiqué que ce programme a été conçu en partenariat avec le ministère de l'Education nationale. La phase pilote qui vient de s'achever a concerné trois régions. À savoir : les Grands Ponts, le Gboklè et le Gbêkê. À l'en croire, l'encadrement est de type scout. Il a soutenu que les stagiaires ont appris la discipline, le contrôle de soi, les techniques de débat et acquis l'estime de soi. Ils ont, en outre, été formés à la solidarité, à la tolérance et sensibilisés sur les fléaux comme la drogue et la violence en milieu scolaire.

Ces élèves issus des Directions régionales de l'Education nationale des Grands Ponts, du Gbêkê et du Gboklè ont passé 10 jours dans ces centres. Pendant leur séjour, ils y ont subi un encadrement disciplinaire et conduit des activités d'intérêt général. Le parcours citoyen s'inscrit dans l'axe 2 du programme jeunesse du gouvernement (PJ-Gouv) qui vise le renforcement de l'engagement citoyen et de l'éthique sociale chez la jeunesse ivoirienne. Il est prévu la formation de 25 000 jeunes aux valeurs civiques et citoyennes dans le cadre du service national des jeunes pendant les 3 ans à venir.