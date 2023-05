Cote d'Ivoire: Agboville - Dr Albert Djama distingue les 12 meilleurs élèves aux examens blancs

Dr Albert Djama a distingué les 12 meilleurs élèves aux examens blancs d'Agboville.

La troisième édition des 'Mock awards' (les lauréats des examens blancs) s'est tenue le lundi 8 mai au sein du lycée moderne 2 d'Agboville . À cette occasion, Dr Albert Djama , titulaire de la pharmacie du Château a primé douze élèves classés parmi les meilleurs des classes de 3ème et de Terminale qui ont obtenu 301,5 à 278, 25 points pour ceux du BEPC et 312 à 280 points pour ceux du Baccalauréat .

Comme à son habitude, Dr Albert Djama , parrain de ladite cérémonie, a prodigué de sages conseils, singulièrement aux plus méritants mais aussi à l'ensemble des élèves réunis au drapeau du lycée moderne 2. « Par ce modeste geste, nous voulons les soutenir dans la préparation des examens de fin d'année, à savoir le BEPC et le Bac sans se référer à la tricherie. Il faut compter sur vous-mêmes. Chers élèves, bravo de ne pas avoir manifesté pour des congés anticipés cette année.

Je vous encourage à persévérer, à étudier afin que demain nous ayons des personnes de valeurs comme des architectes, de grands ingénieurs, des médecins...Concentrez-vous sur vos études et arrêtez de courir derrière les cours de renforcement », a indiqué le pharmacien. Pour lui, « l'objectif poursuivi est d'amener l'ensemble des apprenants à redoubler d'ardeur pour relever le taux d'admission à la session nationale des examens à grand tirage et d'ensemencer le courage et l'abnégation dans les coeurs des élèves ».

La gratitude d' Antoine Gbey, d'Antoinette Péné N'Goran et des bénéficiaires

Quant à Antoine Gbey, secrétaire général 1 de la préfecture d'Agboville, représentant le préfet, président de la cérémonie, il s'est félicité de l'organisation de cette cérémonie. « Dr Djama Albert, merci pour tout ce que vous faites pour l'école. Je vous remercie au nom du préfet de région. Et, nous vous demandons de continuer. Faites encore des émules parce que les besoins sont nombreux. Ce que vous venez de faire est un réconfort pour tout le système éducatif, pour tous les élèves.

Chers enfants, chers élèves, prenez vos camarades en exemple afin qu'Agboville soit toujours devant », s'est-il exprimé. Avant lui, Antoinette Péné N'Goran, DRENA, a adressé ses remerciements au parrain pour l'initiative prise depuis trois ans. « L'organisation des examens blancs régionaux constitue pour nous, acteurs de l'éducation nationale dans le département, un facteur très important dans les préparatifs aux examens nationaux et demeure pour nous, l'une des activités phares de l'année. Pour moi, c'est une grande victoire. Une victoire sur le désordre, sur le refus d'aller à l'école, sur les congés anticipés, sur le manque de concentration et la désobéissance. (...

)Dr Djama Albert, merci infiniment pour vos égards pour l'école... », a-t-elle fait savoir. Porte-parole des récipiendaires, Marlène Kouakoussui Diby, élève en classe de 3e au lycée moderne 2 d'Agboville, avec 301,5/380 points, a remercié le parrain. "Nous tenons à remercier tous les acteurs du système éducatif, qui travaillent sans relâche à la préparation des examens à grand tirage. Nos remerciements vont également à l'endroit de notre bienfaiteur, le philanthrope, Docteur Djama Albert pour son intérêt pour la promotion de l'excellence. Nous espérons que notre réussite à cet essai régional pourra inspirer et encourager nos camarades et nous conduira à des résultats plus reluisants", espère-t-elle.

Ahou Moayé