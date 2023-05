Afrique: CAN U17 TotalEnergies 2023 - Remmane espère que la ville de Constantine sourira à nouveau à l'Algérie

La ville de Constantine occupe une place particulière dans l'histoire du football algérien. Dans cette ville, en 1982, l'Algérie a obtenu sa toute première qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA en battant le Nigeria 2-1 en barrage.

Et, 41 ans plus tard, leur équipe des moins de 17 ans foulera le même terrain, également à la recherche d'une qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA, pour affronter son rival nord-africain, le Maroc, en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies.

Le vainqueur de ce duel accède non seulement aux demi-finales, mais remporte l'une des quatre places accordées à l'Afrique pour la Coupe du Monde U17 de la FIFA de cette année.

L'Algérie cherche sa deuxième qualification pour ce grand rendez-vous mondial, après l'avoir fait en 2009, également lorsqu'elle a accueilli le tournoi U17.

"Constantine a une place particulière dans l'histoire du football algérien et pas seulement pour l'équipe nationale mais aussi pour les clubs. Tant de choses spéciales ont été accomplies ici et nous espérons qu'il en sera de même pour nous.

Nous espérons également avoir un peu de chance, car nous faisons également notre part sur le terrain et nous espérons pouvoir nous qualifier », a déclaré l'entraîneur algérien Arezki Remmane, qui avait alors neuf ans, lors du fameux match de qualification pour la Coupe du monde, qu'il avait regardé depuis une salle de cinéma.

Le tacticien s'attend également à un stade plein au coup d'envoi prévu à 20 heures, heure locale. Il affirme que la présence du 12e homme sera un coup de pouce supplémentaire dont ils ont besoin pour terminer le travail.

"Les habitants de Constantine aiment le football et soutiennent toujours les équipes nationales, quel que soit leur âge. C'est un élément important pour nous et j'espère qu'avec leur soutien, nous pourrons obtenir un bon résultat."

Entre-temps, Remmane a décidé d'alléger la pression sur les épaules de ses joueurs, affirmant que le match sera comme les autres malgré la ferveur médiatique et les plaisanteries qui circulent déjà autour de ce derby nord-africain.

Il pense que l'équipe doit se préparer comme elle l'a fait lors de ses trois précédents matches de phase de groupes, à la fois tactiquement et physiquement.

« Ce sont deux équipes qui se connaissent bien, les joueurs se connaissent aussi et ce sera un match intéressant. La plus grosse préparation pour nous est psychologique car ces jeunes joueurs n'ont pas la même force mentale que les seniors. Nous allons les soutenir et essayer de les préparer pour le match », a proposé l'entraîneur.

Pendant ce temps, le capitaine Moselm Anatouf pense que la présence d'un grand nombre de fans à Constantine sera une motivation pour eux en vue d'aller chercher une victoire contre le Maroc.

"Nous savons qu'il y a beaucoup d'attentes envers nous, mais nous ne considérons pas cela comme une pression négative. C'est une pression positive. Nous sommes heureux que l'équipe soit aimée et soutenue par le peuple algérien et que cela nous donne plus de confiance pour entrer dans le match et bien représenter le pays », a déclaré l'attaquant, qui a jusqu'à présent marqué trois buts dans la compétition.

L'Algérie et le Maroc se sont rencontrés l'année dernière en finale de la Coupe arabe. Un match que l'Algérie a remporté aux tirs au but après un match nul 1-1 dans le temps réglementaire.

Cependant, l'entraîneur Remmane et le capitaine Anatouf pensent que ce sera un tout autre match et s'attendent à un duel plus difficile.