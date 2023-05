Afrique: L'ASEC reçoit l'USMA, Yanga affronte Marumo Gallants en demi-finales aller de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies

Le football africain s'apprête à vivre un grand moment. Les matches aller des demi-finales de la Coupe de la Confédération de la CAF TotalEnergies ont lieu ce mercredi (10 mai 2023) et les quatre équipes encore en lice mettront out en oeuvre pour tenter de décrocher le titre de champion.

Pour la première fois, les Young Africans (Yanga) de la Tanzanie se sont qualifiés pour une demi-finale continentale après avoir battu les Nigérians de Rivers United en quarts de finale.

Yanga accueillera les Sud-Africains de Marumo Gallants, qui vivent un parcours de rêve dans la compétition, avec notamment une victoire en quarts contre les finalistes de l'édition 2019-20, Pyramids, sur le score de 1-0.

L'un des aspects les plus intéressants du prochain choc entre Yanga et Marumo est le retour de l'entraîneur Dylan Kerr en Tanzanie. Kerr a entraîné les éternels rivaux de Yanga, Simba SC, lors de la saison 2015-2016 et il revient relancer la longue rivalité entre les deux équipes, cette fois-ci en qu'entraineur de Marumo Gallants.

Ce match ne manquera pas d'attirer l'attention des amateurs de football de tout le continent, tout comme l'autre demi-finale aller qui opposera les Ivoiriens de l'ASEC Mimosas aux Algériens de l'USM Alger.

L'ASEC a obtenu sa place dans le dernier carré pour la première fois dans la nouvelle formule de la compétition, en battant les Tunisiens de l'US Monastir 2-0 à Abidjan. L'USM Alger s'est imposé 4-3 sur l'ensemble des deux matches face aux Marocains de l'AS FAR.

Les matches aller des demi-finales sont prévus ce 10 mai, et les matches retour une semaine plus tard. Avec un tel enjeu, les amateurs de football africain seront servis. Qui se rapprochera un peu plus du titre continental ?

Demi-finales aller de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies :

13:00 GMT - Young Africans vs Marumo Gallants (Dar Es Salaam, Tanzanie)

16:00 GMT - ASEC Mimosas vs USM Alger (Bouaké, Côte d'Ivoire)