Algérie: Formation professionnelle - Lancement prochain de la plateforme numérique 'Tasyir'

BOUMERDES — Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, a dévoilé mardi à Boumerdes, que son département ministériel allait lancer prochainement une plate-forme numérique appelée "Tasyir" (gestion), dans le cadre de la modernisation du secteur.

"Une plateforme numérique 'Tasyir' (gestion) sera prochainement lancée, dans le cadre de la modernisation du secteur", a indiqué le ministre dans son allocution d'ouverture d'une rencontre nationale ayant réunie les cadres de la formation et de l'enseignement professionnels chargés de la numérisation, de toutes les wilayas du pays, pour l'examen des besoins et de la problématique de l'activation de ladite plateforme numérique.

Cette démarche intervient suite à l'adoption d'une stratégie de "modernisation" par la "mise à niveau des outils de gestion technique, pédagogique, administrative et financière, la modernisation du système de suivi pédagogique et la mise au point d'un système d'information et de statistiques interne et externe", a expliqué le ministre.

La stratégie de numérisation du secteur "repose sur plusieurs axes, dont la gouvernance, par la collecte des données et informations sur les activités du secteur et en les rendant cohérentes et plus efficaces, de manière à permettre une meilleure prise de décisions en temps opportun. A cela s'ajoute l'axe des infrastructures de base pour assurer des prestations dans les meilleures conditions possibles", a ajouté le ministre

Concernant les autres axes, il s'agit notamment, du service numérique en vue d'assurer un environnement de nature à contribuer au développement des compétences, ainsi que l'accompagnement de la formation et la modernisation du contenu des programmes pour relever la qualité des standards adoptés en la matière.

A propos de la rencontre nationale, il a estimé qu'elle était "un espace d'échange de point de vues et d'idées sur la manière de gérer les plateformes numériques, en permettant aux compétences du secteur de contribuer au développement de la numérisation et d'en faire l'une des priorités à consacrer dans les plus brefs délais".

Les recommandations issues de cette Journée nationale d'étude, organisée dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de numérisation du secteur, vont constituer "une feuille de route qui donnera une forte impulsion à cette démarche", a-t-il ajouté.

Les participants à cette rencontre s'attèleront, à travers des ateliers, à débattre les différents aspects constituant la plateforme "Tasyir", parallèlement à la présentation des dernières mises à jour et dossiers qu'elle contient, tout en évoquant les axes de la stratégie générale adoptée par le secteur dans le domaine de la numérisation.