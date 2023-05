Madagascar: Karaté - Do - La suspension de la FKM levée

Est-ce la voie vers un dénouement ? La Fédération de karaté-do de Madagascar (FKM), dirigée par Emile Ratefinanahary, a réuni la presse, hier dans la salle de presse du stade Barea à Mahamasina. Honoré par la présence du plus haut gradé de Madagascar en karaté, Hanshi René Ramanitrandrasana 10e Dan, le visage illuminé de joie, Émile Ratefi- nanahary a présenté hier le certificat de conformité sous la référence 024/23-MJS/SC/ DGS daté du 26 avril et l'attestation de fonction 025/23-MJS/SC/DGS signés par le directeur général des sports, Rosa Rakotozafy.

L'attestation de fonction a confirmé l'élection d'Émile Ratefinanahary comme président du comité exécutif pour le mandat de 2023-2026. En prenant la parole, il a déclaré officiellement que la Fédération de karaté-do de Madagascar, dont il est le président, est maintenant légale.

« Le certificat de conformité et l'attestation de fonction sont maintenant entre nos mains », précise-t-il avant de continuer que la sanction de suspension de la FKM est maintenant levée par une lettre (REF/RD/ UFAK/018/2023) adressée par le président de l'Ufak Mesbahi Mohamed Tahar, au ministre de la Jeunesse et des sports, André Haja Resampa, le 7 mai.

« Cette lettre demande à la World Karate Federation de soutenir la décision de l'Ufak pour la levée de la suspension de Madagascar au niveau mondial », ajoute-t-il.

Ingérence

Questionné sur la probable passation et rencontre entre Solofobarijaona Andrianavomanana, le président sortant de la FKM qui a entre ses mains un certificat de conformité et une attestation de fonction, son successeur a laissé le soin au ministère de la Jeunesse et des sports (MJS) de la régler. Mais pour Solofobarijaona Andrianavomanana, la réponse est sans équivoque.

« La décision du MJS n'est pas conforme à la recommandation de la WKF. C'est une décision unilatérale du MJS, sans consulter le Comité olympique malgache (COM). Le MJS et le COM devaient se rencontrer pour trouver une solution entre les deux parties belligérantes. L'Ufak a été induite en erreur et la WKF aussi par la position de l'Ufak. »

L'interprétation qu'il donne à la décision unilatérale du MJS, « est une ingérence de l'État dans l'indépen- dance du mouvement sportif, donc il appartient au COM de soulever cette ingérence ». Avec cette réaction de Solofobarijaona Andrianavomanana, le problème risque de prendre une autre tournure. Espérons que des solutions soient trouvées pour ne pas pénaliser les athlètes.