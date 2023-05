Madagascar: État de droit - La responsabilité des élites en question

La 19e promotion du CEDS organise un forum baptisé "Université Lohataona", à Toamasina, le 19 mai. La territorialité et la responsabilité des élites seront au centre des discussions.

Alerter, réveiller les élites. Tel est l'objectif du forum "Université Lohataona", qui se tiendra au Port academy center de Toamasina, le 19 mai. Un événement organisé par la 19e promotion des auditeurs du Centre d'étude diplomatique et stratégique (CEDS), baptisée Samuel Rakotondrabe, du nom du grand opérateur économique malgache durant la période coloniale et grand nationaliste.

Co-organisé avec le Grand cercle du CEDS, la présentation du forum qui se tiendra dans la capitale de la région Atsinanana, a été faite hier, dans les locaux du CEDS, à Androhibe. Le thème des débats est "L'État de droit, la territorialité et la responsabilité des élites Malagasy pour les générations futures". Comme l'affirment les auditeurs de la promotion Samuel Rakotondrabe, "l'Université Lohataona a pour objectif d'alerter et réveiller les élites sur leur devoir et leur responsabilité vis-à-vis de la société, du pays".

Tablant sur l'expression, "ceux qui ont le privilège de savoir ont le devoir d'agir", le rôle, mais aussi, ce qu'il faut entendre par élite sera aussi mis en avant durant ce forum. Selon les explications d'hier, outre les diplômés, les universitaires, les détenteurs de la sagesse traditionnelle, les leaders d'opinion peuvent aussi être considérés comme des élites.

Résultats attendus

Des personnes qui ont le devoir de prendre leurs responsabilités vis-à-vis de la communauté et du pays dans le respect de l'éthique et de la morale. Aussi, selon le communiqué partagé hier, à Androhibe, "les discussions se concentreront sur la relation triangulaire entre l'État de droit, la territorialité et le rôle des élites en examinant les contradictions et les correspondances entre les théories et les pratiques de l'Etat dans le respect, la protection et l'effectivité de la souveraineté dans ses actes et fonctionnements, ainsi que sur la responsabilité des élites dans leur rôle de guide, d'éducation et de balise des pouvoirs".

Dans le champ des résultats attendus, les organisateurs escomptent que le forum accouche de propositions de pistes de solutions sur la situation socio-économique et politique du pays. Selon la missive partagée, hier, des recommandations visant par exemple à renforcer la souveraineté du pays, l'indépendance de la Justice, à résoudre les problématiques de la décentralisation effective, ou encore, à réveiller le sens du patriotisme dans l'optique d'une participation citoyenne accrue sont attendues.