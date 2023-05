Afrique: Football/Prize Money - Un accord commun fixe la part des joueurs

La réunion d'hier soir, assistée par le président de la République et les différentes personnes concernées, a mis fin à l'histoire du Prize money.

Fin de l'épisode. Une réunion en visio-conférence au stade des Barea à Mahamasina, en présence du président de la République Andry Rajoelina, du ministre de la Jeunesse et des Sports Haja Rasampa, du président de la Fédération malgache de football, Victorien Andrianony, et des Barea ainsi que du staff technique, a mis fin à l'interminable mésentente sur le «Prize Money» du championnat d'Afrique des nations d'une valeur de 500 000 dollars.

La part des joueurs et du staff technique a finalement été fixée à 60%, à l'issue de la réunion. Le feuilleton des revendications des Barea locaux, appelés ces derniers temps «Zanatany», a duré presque une semaine, après la rencontre entre les joueurs et le président de la fédération, suivie de l'interpellation du président de la République à Iavoloha, puis la publication par la fédération sur facebook de la répartition fixant à 50% la part des joueurs.

La réunion d'hier soir a enfin clôturé la série des désaccords. «Nous avons accepté pour de bon la décision prise à l'issue de cette réunion», affirme le coach Romuald Rakotondrabe, hier soir. La situation a vite évolué après l'interpellation du président de la République lors de la journée des médaillés ce dimanche.

Point final

Ce dernier a passé la balle dans le camp du ministère de la Jeunesse et des sports afin de trouver des solutions dans un bref délai. Les joueurs et le staff ont été reçus par le ministre à son bureau lundi soir. Les Barea Chan ont été presque tous présents à la réunion, plus précisément dix-huit sur les vingt-quatre qui ont porté haut les couleurs nationales en Algérie en janvier et février.

Seuls les expatriés d'Algérie, de La Réunion et ceux qui disputeront ce weekend en province les Play-offs de l'Orange Pro League ont été absents. «Mais ils sont d'accord de cette décision», confie le coach Roro. «La part des bénéficiaires a déjà été versée depuis quelques jours et le reste devrait être versé dès demain», rassure un responsable au sein de la fédération.

Bref, il est temps de tourner la page car Madagascar devra se focaliser, sans plus attendre, sur la préparation de nombreuses échéances internationales dont la cinquième journée des éliminatoires à la Coupe d'Afrique des nations à la mi-juin, les Jeux de la Francophonie à la fin juillet et les Jeux des Iles un mois plus tard.