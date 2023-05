Ile Maurice: Parlement / Récupération du terrain du centre tamoul à Réduit - Obeegadoo qualifie les protestataires de fauteurs de troubles

Le ministre du Logement et des terres, Steven Obeegadoo, en réponse à une question de Deven Nagalingum, hier, a indiqué que son ministère a décidé de récupérer 11 des 24 lopins de terre qui ont été accordés à différentes associations et trusts dans la région de Réduit. Parmi elles figure le terrain qui avait été accordé au Mauritius Tamil Cultural Centre Trust (MTCCT).

Steven Obeegadoo a expliqué que depuis que ces terrains ont été alloués à bail, il n'y a eu aucun développement. Comme le gouvernement envisage de transformer cette région en un medical hub, il a décidé de prendre possession de ces parcelles.

Le ministre a soutenu qu'avec l'exercice de planification dans cette région, depuis quelques années, tous les terrains abandonnés ont été récupérés par son ministère. Il a expliqué comment lors du Illovo Deal, au début des années 2000, l'État avait obtenu plusieurs arpents de terre dans cette région et les avait mis à la disposition de plusieurs associations.

À une question supplémentaire de Deven Nagalingum, qui a réclamé un stay of action en attendant que le ministre rencontre les associations tamoules, Steven Obeegadoo a répondu qu'il n'y a qu'une poignée de fauteurs de troubles qui proteste. «These wellknown troublemakers want to create confusion.» Au sujet de la lettre qui a été remise au MTCCT, jeudi dernier, pour qu'il commence les travaux sur le terrain dans un délai de 48 heures, le ministre a répondu que c'est une procédure normale.

Il y avait déjà une lettre les informant que l'État allait récupérer le terrain. Contrairement aux autres parlementaires, Deven Nagalingum n'a eu droit qu'à une seule question supplémentaire. Il a vivement protesté auprès du speaker en disant : «It is not fair. I have a second supplementary question.» Le speaker n'a rien voulu entendre, affirmant : «Time is over.»

Il est bon de souligner qu'il y a eu des manoeuvres payantes de l'opposition pour que Deven Nagalingum puisse poser cette question. Plusieurs députés de l'opposition, notamment Ritish Ramful, Ranjiv Woochit et Michael Sik Yuen, ont retiré leur question. Même Patrick Assirvaden n'a pas posé de questions supplémentaires au sujet de Terragen.