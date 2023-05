Tunisie: Lancement des socios clubistes - Consolider la cohésion de la communauté clubiste

C'est désormais officiel, une nouvelle structure clubiste a vu le jour le week-end dernier avec le démarrage de l'association des Socios clubistes.

Au cours d'un point de presse animé par le Dr Mohsen Trabelsi, président de cette entité informelle, aux côtés des membres de l'exécutif clubiste, des dirigeants des Socios et en présence du président du Club Africain, Youssef Elmi, le projet a donc été entériné après des mois d'organisation et de préparation, et ce, avant la « mise en route » officielle intervenue récemment.

Il faut rappeler en l'état que l'ébauche et l'esquisse ont été menées à bien depuis des années avant la concrétisation de cette entreprise intégratrice et fédératrice à plus d'un titre. Concrètement et globalement, la nouvelle entité va favoriser la renaissance du CA et concourir à pérenniser la présence du club sur la scène locale et continentale; en clair, pour perpétuer à terme une tradition aussi ancienne que singulière.

Ce faisant, la naissance des Socios clubistes vise à consolider la cohésion de la communauté clubiste, en favorisant davantage l'ancrage dans le temps et dans l'espace, et ce, en termes d'implication dans la vie du club de Bab Jedid. Au Club Africain, les nombreuses associations actives, qui gravitent autour du club et convergent vers celui-ci, servent toujours de levier et de soupape de sécurité quand le bateau tangue. Et par le passé, leur désunion, ou plutôt dispersion, a toujours constitué un frein à l'évolution clubiste, ce qui rejaillit sur la prospérité de l'association.

C'est donc dans cette ligne droite que s'inscrivent les visées des Socios, une entité qui vise à fédérer et rassembler pour mieux oeuvrer à contribuer à la restructuration d'un club centenaire sur des bases opérantes et agissantes.

Focaliser sur les jeunes du cru

Elaborer, constituer, instituer, édifier, prioriser, aménager et surtout réorganiser ce qui doit l'être, toute démarche en faveur du CA doit, à l'avenir, être contextualisée à partir d'une perspective d'analyse claire qui prend en compte toutes les variables en compte. Et en l'état, comme l'a mentionné le président du Club Africain, Youssef Elmi, les Socios vont surtout focaliser leur action sur les catégories des jeunes, l'infrastructure et les équipements du club.

En ce sens, des interventions ciblées et régulières, menées sous « l'enseigne » Socios clubistes, permettront de faire avancer le club, alors que la collecte de dons y afférente se fera en toute transparence. Enfin, comme l'a souligné le Dr Mohsen Trabelsi, l'objectif à terme est de faire en sorte que les Socios deviennent le premier pourvoyeur de fonds du Club Africain d'ici 3 à 5 ans.