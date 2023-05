Tunisie: Expatriés | Achouri, l'âge de la maturité

A 24 ans accomplis, Lyès Achouri, ailier droit des Danois de Viborg, entame un tournant important de sa carrière, que ce soit en club ou en sélection tunisienne où son baptême du feu est intervenu le 2 juin 2022 en éliminatoires de la CAN 2023 face à la Guinée équatoriale.

Détenteur de la triple nationalité (tunisienne, algérienne et française), le natif de Saint-Denis à Paris a donc par le passé répondu favorablement à la convocation tunisienne après avoir été contacté par Mohamed Slim Ben Othman, pour intégrer la sélection olympique dans un premier temps, puis l'équipe fanion par la suite. Aujourd'hui donc, ce joueur vif et racé fait intégralement partie des plans du sélectionneur Jalel Kadri et sera sûrement des prochaines expéditions du Team Tunisie avec des échéances importantes qui attendent nos représentants. Aux origines, tout a commencé au sein de l'académie des Verts de Saint-Etienne, ancien club de Wahbi Khazri.

Et après avoir fourbi ses armes, fait ses classes et répété ses gammes, le jeune attaquant tunisien a mis le cap sur le Portugal où il est monté en grade au sein du CDF de Guimarães avant de devenir professionnel en 2020. Dans le viseur de Benfica et de Porto à partir de là, Achouri a, cependant, été victime d'un destin capricieux puisqu'une blessure l'a empêché de prendre son envol. Faisant contre mauvaise fortune bon coeur, il a ensuite rebondi à Estoril Praia, au Portugal, puis à Viborg où il s'est distingué par sa polyvalence en attaque et son aisance balle au pied, outre son sens du but. Nul doute aujourd'hui que Achouri sera l'un des maillons forts du Team Tunisie à l'avenir, pour peu qu'il persévère et y croit dur comme fer.

Ali Maâloul a marqué Al Ahly à jamais !

Il en a fait du chemin l'ex-latéral volant du CSS depuis son passage chez le géant cairote en été 2016. Sept ans de gloire, de réussite et de rigueur pour un joueur qui a été de tous les succès d'Al Ahly ces dernières années. A 33 ans donc, Mâaloul est assurément le digne ambassadeur du football tunisien en Egypte, montrant même la voie à d'autres compatriotes qui se sont engouffrés dans la brèche (les Ferjani Sassi, Seif Jaziri, Fakhreddine Ben Youssef, Hamza Mathlouthi, Mohamed Dhaoui, alias Cristo, Kabou, Chawat, Jelassi, Iffa, Sfaxi et tant d'autres).

Aujourd'hui donc, Mâaloul, international aux 85 sélections, peut prétendre au titre de joueur étranger ayant marqué le club phare du Caire ces dernières années. D'ailleurs, le voir porter le capitanat est en soi une marque de confiance de la part des tenants d'Al Ahly. Buteur à 46 reprises en plus de 73 assist avec Al Ahly, Mâaloul marche sur les traces de l'Angolais Flavio qu'il pourrait bientôt dépasser volet stats.

Talbi à nouveau distingué

Montassar Talbi figure à nouveau en bonne place au sein du Onze type de la Ligue 1 française en marge de la 34e journée. L'international du FC Lorient est ainsi distingué au sein du must du football français pour la 4e fois cette saison, ce qui n'a pas manqué de concentrer les convoitises de chasseurs de tête sur sa personne. Rendez-vous au mercato d'été pour savoir quel club est intéressé par ses services.

Ferjani Sassi titré

Ferjani Sassi a gagné le championnat du Qatar avec Al Duhail, ex-club de Youssef Msakni. Al Duhail a ainsi remporté son «bras de fer» avec Al Arabi de Youssef Msakni justement (en lutte pour le titre), et ce, après sa victoire (5-2) face à Al Shamal. 8e titre dans la besace donc pour Al Duhail, ex-Lekhwiya.

Raja : Kbaier, un pré-bilan qui interroge

Mondher Kbaier ne laissera pas un souvenir impérissable au Raja de Casablanca, alors que le club pourrait ne pas accrocher un strapontin continental cette saison. Bref, le Raja peine à monter en grade et entrevoir une place vers la C3 ou la C1.

Sorti de la C1 par Al Ahly du Caire, le Raja a, par la suite, suivi une trajectoire qui interroge avec deux revers successifs qui éloignent le club des places d'accessit.

Et c'est bien entendu Mondher Kbaier, successeur de Faouzi Benzarti, qui est pointé du doigt sans pour autant être voué aux gémonies. Reste peut-être maintenant à Kbaier de tout faire pour qualifier le Raja en demies de la Coupe du Trône avec un quart de finale à disputer contre le Sporting Club Chabab Mohammadia, ce dimanche 14 mai.