Tunisie: L'entreprise autrement - Diriger, c'est donner l'exemple

C'est connu. Quand les soldats voient leur chef se lancer le premier dans la bataille sans aucune crainte, ils se donnent à fond et deviennent extrêmement combattifs. Meilleure illustration d'un principe nécessaire à tout leadership. Donner l'exemple, un principe qui fait avancer l'équipe et possède la faculté de prévenir et résoudre beaucoup de problèmes.

Pierre angulaire de l'édifice, ô combien stratégique du leadership (dans le sens premier renvoyant à la guerre), le principe d'exemplarité, que doit scrupuleusement respecter tout dirigeant, qui se respecte, fait, hélas défaut chez nous à tous les niveaux, surtout en ce qui concerne lois et règlements.

Tout dirigeant est donc tenu de donner l'exemple partout et à tout moment afin de conférer plus de crédibiliter à ses décisions et de mobiliser ses troupes. Certains d'entreux eux ont hélas la manie de faire le contraire et de commettre toutes les exceptions. Comportement qu'ils paieront cher, car la sociologie ne pardonne pas. Nous avons été témoins, un certain mois de mai, au début des années 1980, dans une grande entreprise industrielle tunisienne d'une belle expression du principe de l'exemplarité nécessaire à tout leadership.

L'événement déclencheur était le refus par les travailleurs, et à leur tête leur syndicat de base, du costume acheté par la direction de l'entreprise à leur profit dans le cadre des avantages accordés par la législation du travail. L'on pourrait légitimement se demander ici, pourquoi ladite direction n'avait pas associé les représentants des travailleurs au moment de choisir le modèle du costume, qui devait servir de base à la commande, afin d'éviter cette réaction négative ? Aucune idée sur ce point-là pourtant important, car c'est la suite des événements qui devait retenir, suite à un hasard objectif, notre attention.

La situation aurait pu dégénérer si le P.-d.g. n'avait pas eu la présence d'esprit d'intervenir positivement et directement pour tuer le conflit dans l'oeuf. Il l'a fait sans trop d'efforts ni de paroles. Comment a-t-il procédé ? Eh bien il a pris tout simplement l'un de ces costumes boudés par son personnel, a enfilé le pantalon et endossé la veste, puis a commencé à effectuer des visites partout dans l'entreprise sans évoquer ni commenter d'aucune manière son geste.

Petit à petit la tension est tombée et les travailleurs ont commencé par petits groupes à venir prendre chacun son costume. Et le problème fut ainsi résolu sans aucun dégât. Il a donc suffi au patron de donner l'exemple à ses employés et son geste a rendu leurs arguments caducs.

Dans d'autres situations, donner l'exemple aide la direction à faire accepter les décisions radicales. Celles-ci sont célèbres pour être capables de provoquer de la résistance un peu partout dans l'entreprise. Quand l'exécutif de Sony avait décidé de mettre tous les cadres au clavier pour la rédaction de leurs documents administratifs et techniques et ne plus solliciter le service des secrétaires, la note de la direction générale ordonnant cette mesure avait été saisie par le patron lui-même et sa présentation, teintée d'amateurisme, le prouvait. Le message était clair et aucun cadre n'avait discuté la décision ni montré une quelconque hésitation à l'appliquer.

Donner l'exemple peut aussi motiver l'équipe, quand celle-ci est sollicitée pour un plus. C'est le cas rapporté par un expert français en coaching professionnel, lors d'une session de formation à laquelle nous avions pris part, il y a quelques années à Tunis.

Dans une grande surface, la direction générale avait à l'approche des fêtes de Noël chargé quelques-uns parmi ses employés de se placer à côté des caissières afin que les articles achetés destinés à être offerts par les clients soient emballés gratuitement comme cadeaux, sur simple demande.

L'idée a été fortement appréciée par les clients et le bouche à oreille a fait son travail. Mais certains clients se sont plaints de la lenteur de l'une des files et ont commencé à rouspéter. Ils ont constaté que l'employé chargé de faire l'emballage cadeau était moins rapide que ses autres collègues. Leurs protestations ont révélé que cet employé, un peu lent n'était autre que... le directeur de l'établissement. No comment.