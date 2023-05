Congo-Kinshasa: Tunda ya Kasende quitte le PPRD de Joseph Kabila et rejoint l'Union sacrée de Félix Antoine Tshisekedi

L'ancien Ministre de la Justice et l'ex secrétaire permanent adjoint du parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) Célestin Tunda ya Katende, rejoint officiellement le rang de Félix Tshisekedi. Selon lui, l'actuel Chef de l'Etat mérite d'être réélu Président de la République au prochain scrutin et, à cet effet, il décide donc de le soutenir dans sa lutte "pour le bien du pays".

Dans sa narration, Tunda affirme qu'il est de nouveau à l'union sacrée pour défendre les intérêts du Congo, "puisque notre pays veut qu'on soit ensemble pour le bâtir". Il demande par ailleurs de laisser Joseph Kabila, son désormais ancien sociétaire en paix, pour autant que le mandat de celui-ci est déjà passé.

«Il est temps de soutenir Félix Antoine Tshisekedi et de laisser Joseph Kabila se reposer. Son temps est révolu, nous devons être solidaires pour développer notre pays et le protéger contre les ennemis. Ce que j'ai dans mon coeur, c'est le Congo. Pas les individus», a déclaré Célestin Tunda ya Kasende qui poursuit que ce n'est pas les individus qui le préoccupent, encore moins les partis politiques mais, plutôt, les intérêts et le bien-être de la République.

Il a annoncé son adhésion à l'Union sacrée et son départ du PPRD où il a quitté personnellement sans être expulsé par qui que ce soit.

«Je n'ai jamais déposé ma démission au PPRD, car il n'y a pas d'administration où il faut aller et recevoir un accusé de réception. Personne ne m'a chassé du PPRD, j'ai par ma propre volonté décidé de rejoindre l'Union sacrée afin de travailler pour le Congo, derrière le numéro 1, le magistrat suprême, c'est Félix Tshisekedi. Nous devons être réalistes. Le Drian était ministre de la défense de Hollande, 5 ans après il est redevenu ministre sous Macron. Là-bas, c'est bon, mais pas ici ? Si nous ne nous unissons pas au Congo, nous pouvons le perdre. Défendons le Congo», a-t-il conclu.