Congo-Kinshasa: LJ-USN - Emmanuel Dioko tombe avec son équipe

C'est en raison de restituer ce qu'a été l'objet de la réunion tenue dernièrement avec le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya, que la Ligue des Jeunes de l'Union Sacrée de la Nation (LJ-USN) a convoqué mardi dernier, une réunion au sein du siège du parti MDCO où elle se rassemble si souvent. Cette réunion a porté sur l'annonce de la déchéance de l'équipe d'Emmanuel Dioko à la tête de la LJ-USN et de la mise en place du comité de crise, du conseil des sages ainsi que de la commission de crise.

Conduit par le responsable du conseil des sages, M. Longin Balu, cette rencontre a connu la présence des présidents des ligues des jeunes des partis membres de l'Union Sacrée de la Nation, ce qui fait la composition de cette ligue.

Longin Balu a énuméré les différents comités mis en place et leurs composants.

Cependant, la mise en place du comité de crise sera composé de 7 personnes, dont à la tête, Me. Michel Tshiamala pour sa coordination. Entre-temps, le conseil des sages sera composé de 10 personnes avec à sa tête, M. Longin Balu. Enfin, la commission de discipline sera chapeautée par Me. Merveille Mulamba.

Se remettant à la presse, Longin Balu est revenu sur l'essentiel de ce rendez-vous. « ...Après notre rencontre avec le S.G de l'UDPS, il nous a été révélé que la personne qui nous dirige n'avait ni qualité et ni mandat. Alors, de ce fait en tant que politique, on ne pouvait pas rester bouche bée et on ne pouvait que prendre la responsabilité en mains. C'est pourquoi, nous avons convoqué cette réunion d'aujourd'hui pour faire premièrement, la restitution de la plénière et tirer les conséquences politiques. Maintenant là, nous venons de tirer les conséquences politiques, nous avons déchu l'équipe qui était dirigée par le coordonnateur Emmanu Dioko, parce que, c'est des faits normaux et réels que le coordonnateur Emmanu Dioko n'a ni qualité, ni mandat. Et de ce fait, il est conjugué au passé », a-t-il précisé. Et de continuer : « Non seulement lui seul, mains avec notre camarade qui fut notre secrétaire rapporteur, le camarade Peter... », souligne-t-il.

Pour sa part, le président de la ligue des jeunes du MDCO, M. Freddy Tshilumba et membre de la LJ-USN a conclu en disant : « ...la jeunesse de l'Union Sacrée a deux ans depuis que nous existons. Alors, on a pu constater que la jeunesse de l'Union Sacrée n'avançait pas. Quand on est allé consulter l'un des membres du comité de l'Union Sacrée, ils nous ont dit, le monsieur qui nous chapeautait, le Dr. Emmanu Dioko, le président des jeunes de l'UDPS, n'avait pas qualité de coordonner cette structure. Il n'était pas mandaté par son parti politique. Sur ce, la jeunesse de l'Union Sacrée a jugé bon de le déchoir... », a-t-il renseigné.